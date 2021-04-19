Artık neredeyse hiç kullanılmayan ve yok olmak üzere olan tarihin 5 eski alfabesi

Yazıyı ilk olarak Sümerler icat etmiştir. Bu yazı sisteminde kullanılan semboller çiviye benzediği için aslında çivi yazısı olarak isimlendirilmiştir. Mezopotamya’da yaşayan Sümerler M.Ö. 3500 civarında yani günümüzden yaklaşık 5500 yıl önce çivi yazısını kullanılmaya başladılar.

İnsanlık tarihinde birçok toplum birbirinden bağımsız olarak yazıyı icat etmiştir. Mezopotamya’da çivi yazısının ortaya çıkmasından birkaç yüzyıl sonra Eski Mısır’da hiyeroglif yazısı doğmuştur. Mayalar ve Aztekler gibi Amerika’nın eski uygarlıkları da Eski Dünya’dan bağımsız olarak farklı yazı sistemleri bulmuş ve kullanmışlardır. Her toplumun ve milletin kendisine has bir kültürel oluşumu olduğunu düşündüğümüzde alfabeler konusunda çeşitlilik olmaması şaşırtıcı olurdu.

CHEROKEE

Eski alfabelerin başında Cherokee geliyor. Manataka Amerikan Kızılderili Konseyi, eski bir Cherokee yazı sisteminin bir nokta önceden var olabileceğini söylese de bu dil aslında 19. yüzyılın başlarında oldukça az konuşuluyordu. 1809 yılına gelindiğinde, Sequoyah adında bir adam Cherokee sembollerin heceleri temsil ettiği, 86 karakterlik bir yazma sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Ancak, Sequoyah okumayı asla öğrenmemişti. Çünkü o zamanlar yerli halk için yazı yeni ve zor bir alandı. Bu nedenle alfabeyi oluşturan Sequoyah, büyücülükten yargılandı. Ancak kabile liderleri yazının Cherokee dilini ve kültürünü korumak için kullanılabileceğini anladıklarında, Sequoyah’dan hece öğretmeye başlamasını istediler.