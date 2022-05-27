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Artık tereddüt etmeyeceksiniz! Tesla'dan müjde geldi: 100 yıl kullanılabilecek

27.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araç almak isteyenler bataryaların ömrü konusunda tereddüt yaşıyor. Tesla'dan ise bu tereddütü yaşayanlara müjde niteliğinde bir haber geldi. Firmanın batarya araştırma grubu, 100 yıl dayanabilecek bir batarya için harekete geçti.

Artık tereddüt etmeyeceksiniz! Tesla'dan müjde geldi: 100 yıl kullanılabilecek

Elektrikli araçlar artık popülerleşmeye başladı. Özellikle Tesla, elektrikli araç üretimi konusunda lider konumda. Ancak elektrikli araç denildiğinde hala çok sayıda kişinin aklında "Menzili yetecek mi, yolda kalmadan şarj edebilecek miyim, batarya ne kadar dayanacak?" gibi sorular oluşuyor. Eğer tüm bunlar sizin de aklınızı kurcalıyorsa Tesla'nın yeni batarya tasarımı size bir cevap verebilir.

TESLA'DAN 100 YIL KULLANILABİLECEK BATARYA!

Tesla'nın 2016'da kurulan Tesla Gelişmiş Batarya Araştırma departmanı, şarj ve enerji yoğunluğu açısından lityum demir fosfat (LFP) bataryalara kıyasla 100 yıl dayanabilen yeni bir nikel bazlı pil hakkında yeni bir makale yayınladı.

Tesla

Söz konusu makalede, LFP batarya hücreleri ile uzun ömürlülük konusunda rekabet etmeyi amaçlayan nikel bazlı bir bataryanın detayları açıklanıyor.

SICAKLIK 25 DERECEDE SABİT TUTULABİLİRSE...

Araştırma grubu, makalede açıklanan yeni hücrenin, sıcaklık 25 derecede sabit tutulabilirse 100 yıl dayanabileceğini kaydediyor.

Makalede, "NMC hücreleri, özellikle 3.8V'a şarjlı ve uyumlu olanlar, LFP hücrelerine kıyasla daha iyi koulombik verimlilik, daha az kapasite solması ve daha yüksek enerji yoğunluğu gösteriyor ve 25 santigrat derecede bir yüzyıla yaklaşan ömür randımanı vereceği düşünülüyor." ifadeleri yer alıyor.

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