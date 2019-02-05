Arto’dan Hande’ye, Kusacak kadar nefret ettiği Demet Akalın’ı…

Şimdilerde eski düşmanı Demet Akalın’la barışan ve onu nikah şahidi yapmak istediğini söyleyen şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabı üzerinden Murat Dalkılıç’a bir göndermede bulundu. Geride bıraktığımız yıl şarkıcıları arasında bulunduğu müzik şirketinden ayrılacağı yönünde haberler çıkan Dalkılıç’ın, aynı firmadan bir albüm çıkaracağını yazan Yener, bu paylaşımında Dalkılıç’a eski haberlere göndermede bulunan bir mesajla seslenince cevap Arto’dan geldi. Dobralığıyla bilinen Arto, Yener’in paylaşımının altına onun şimdilerde dost olduğu Demet Akalın üzerinden bir göndermede bulundu ve ortaya son derece çarpıcı satırlar çıktı.





