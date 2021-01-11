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Arto'dan Özdemir Erdoğan'ı şaşkına çeviren soru! 'Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı?'

11.01.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Son röportajında rahmetli Zeki Müren'i sert sözlerle eleştiren Özdemir Erdoğan, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Müren'i eleştirmeye devam eden Erdoğan, Arto'nun "Geçimsiz bir adam olduğunuz için mi eşiniz ve oğlunuz Amerika'ya kaçtı" deyince gergin anlar yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Posta'ya röportaj veren söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, 24 yıl önce hayatını kaybeden Zeki Müren için "Onu izleyen küçük erkek çocuklar travma yaşadı çünkü kötü bir rol modeldi" ifadelerini kullandı. Açıklamalarından dolayı tepki çeken Erdoğan, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.

CANLI YAYINDA GERGİNLİK ÇIKARAN SORU

Zeki Müren hakkında söylediklerinden dolayı bir pişmanlık yaşamayan Özdemir Erdoğan "Benim bir yerlere gelmemde Zeki Müren'in payı vardır ancak herkes geçmişte yaşananları bilmeli" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine söz hakkı alan sivri dilli sunucu Arto, tartışmanın fitilini ateşleyerek "Sizin geçimsiz ve zor bir adam oluşunuz, eşinizin sizi bırakıp Amerika'ya kaçmasına sebep olmuş olabilir mi?" sorusunu sordu.

"NEZAKETTEN UZAK BİR SORU"

Soru karşısında ne diyeceğini bilemeyen Özdemir Erdoğan ise "Bu çok nezaketsiz bir soru. Benim dediklerimi ya anlamıyorsunuz ya da anlamamazlıktan geliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

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