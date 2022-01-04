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  4. Arto kendini tutamadı, Berkay'ı hatırlattı! "Kadınla basılınca..."

Arto kendini tutamadı, Berkay'ı hatırlattı! "Kadınla basılınca..."

04.01.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu arasında yaşandığı iddia edilen aşk iddiasına dair yorumlar sürüyor. Söylemezsem Olmaz yorumcusu Arto bu aşkla ilgili konuşurken Berkay'ı hedef aldı. Arto açıklamasıyla Berkay'ı kızdıracak gibi duruyor.

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası gündemde. Evli ve çocuk sahibi olan Bilimlier bu iddiaları kabul etmeyip canlı yayına bağlanmış ve eşinden özür dilemişti.

Bu konu Söylemezsem Olmaz yorumcuları tarafından masaya yatırıldı. Arto Bilimlier'in böyle haberlerle meşhur edildiğini söyledi. Arto konuyu Berkay'a getirerek ünlü şarkıcıyı kızdıracak yorumlarda bulundu.

BEBEK ODASINI HATIRLATTI

Yıllar önce Asena Atalay ile bebek odasında yakalanan Berkay'ın bu olayını hatırlatan Arto açıklamasında şunları söyledi: "Deha'yı da ünlü ettiniz. Berkay gibi... Berkay 10 bin liraya işe giderken kadınla basılınca 100 bin liraya işe gitmeye başladı. Utanılacak olayı yaptığı için 10 bin yerine 100 bin liraya yaptığınız. Bebek odasında basılıp zar zor işe giderken basıldığı için zengin oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
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