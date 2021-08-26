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  4. Artvin'de şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü! Korkutan olay kamerada

Artvin'de şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü! Korkutan olay kamerada

26.08.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddetli yağış sırasında bir istinat duvarın yıkıldığı an cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz’da yaşanan sel felaketinde çok sayıda yapı hasar görürken, ilçede hayat durma noktasına gelmişti. Yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Yağış sırasında Dülgerli köyünde mahsur kalan Sami Fitoz ve eşi Dilek Fitoz, sağanak yağış anında yaşadıkları korku ve panik anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde yağışa dayanamayan bir duvarın da yıkıldığı görüldü. Köy halkı yıkılan istinat duvarı yerine yenisinin yapılmasını isterken, can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu ifade ettiler.

(İHA)

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