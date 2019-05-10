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Arya Stark'ın ölüm listesi şarkı oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Genelde yaşadıklarından etkilenerek kaleme aldığı şarkı sözleriyle bilinen ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 2017 yılında piyasaya sürdüğü ‘Reputation’ albümündeki şarkılarını Game of Thrones dizisinden aldığı ilhamla yazdığını açıkladı.

Arya Stark'ın ölüm listesi şarkı oldu

Game of Thrones’un hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Taylor Swift, ‘Reputation’ albümündeki şarkıları yazarken aklında dizinin olduğunu söyledi.
Entertainment Weekly adlı dergiye konuşan Swift, “Bütün şarkılar diziden etkilendi. Bu şarkılar yarı yarıya yaşadıklarım üzerine kuruluydu ancak onların çoğunu Game of Thrones filtresiyle görüyordum. ‘Look What You Made Me Do’ şarkısı tam anlamıyla Arya Stark’ın ölüm listesi” dedi.

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Ünlü şarkıcı, sözlerinde Daenerys ve Cersei’nin de etkisi olduğunu ekledi.

‘King of My Heart’ın Daenerys ve Khal Drogo'ya atfıta bulunurken, ‘I Did Something Bad’ ise Sansa ve Arya'nın Serçe Parmak’a (Littlefinger) karşı kurdukları komployu anlatıyor.

SIRRINI OYUNCU VE SENARİSTLERE BİLE SÖYLEMEMİŞ

Dizinin oyuncuları ve senaristleriyle de tanışan Taylor Swift bu sırrını ise hiç söylememiş.

Swift, “O sırada albümün şarkılarını yazıyordum ve röportajlarda da konuşmadım. Şarkıların çoğunda diziden etkilendiğimi daha önce hiç açıklamadım” dedi.

İnsanların bir bölümde pek çok farklı karakterle kendini özdeşleştirebileceğini söyleyen Taylor Swift, “Birinden nefret etmekle onu sevmek arasında gidip geliyorsunuz. Birini soğuk olarak niteliyorsunuz ancak daha sonra neyi, neden yaptıklarına dair sebepleri keşfediyorsunuz. Game of Thrones çıktığında orda olduğum için çok şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arya Stark ölüm listesi Taylor Swift

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