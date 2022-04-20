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Arzu Oş'un taksici isyanı! Şoför göz göre göre gaza basıp...

20.04.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzu Oş, bindiği takside telefonunu unuttu. Şoförün göz göre göre gaza basıp kaçtığını söyleyen ünlü oyuncu, “Karakolda benden daha oyuncu çıktı. Taksicilerin hepsi aynı demiyorum ama lütfen taksilerde bir şey unutmayın; çünkü geri gelmiyor” dedi.

Arzu Oş'un taksici isyanı! Şoför göz göre göre gaza basıp...

Oyuncu Arzu Oş, işgüzar taksicileri topa tuttu. Ünlü oyuncu, art niyetli bir taksici yüzünden mağdur oldu.

Sırt çantasını önüne bağlamış bir şekilde objektiflere yansıyan Arzu Oş, çantasını neden bu şekilde taşıdığını şu sözleriyle açıkladı: 'Sürekli taksi kullanan birisiyim ama artık takside bir şey unutmayın çünkü taksiciler geri vermiyor. Ben takside telefonumu unuttum, peşinden koşarken beni aynadan da görüyordu ama bastı gitti. Bende karakolu aradım, Şoför, karakolda benden daha oyuncu çıktı. 'Arabayı yıkamaya verdim; telefonu orada almışlardır ya da başka müşteri almıştır' dedi."

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TAKSİCİLERİN YENİ YALANIYMIŞ

Taksiciye hakkını helal etmediğini söyleyen Arzu Oş, "Bu taksicilerin yeni yalanıymış. Aslında o gün hava da yağmurluydu. Yağmurlu havada arabasını yıkamaya vermiş' açıklamasını yaptı.
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Artık çantasını önüne astığını söyleyen Arzu Oş, "Bütün taksiciler böyle demiyorum ama iyi taksiciler artık azınlıkta. Eğer takside bir şey unutursanız geri gelmez; o yüzden lütfen dikkat edin!" açıklamasını yaptı. Oş giden telefon ve yeni aldığı telefonla zararının yaklaşık 20 bin TL'yi bulduğunu söyledi.

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