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  4. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can mezun oldu! Ayrı ayrı paylaşıma yorum yağdı: Boşanmaya bile...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can mezun oldu! Ayrı ayrı paylaşıma yorum yağdı: Boşanmaya bile...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 08:08
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Boşanma davasına el ele giderek herkesi şaşırtan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ oğulları Can'ın mezuniyetine katıldı. Ancak eski eşler bu sefer beraber poz vermedi.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can mezun oldu! Ayrı ayrı paylaşıma yorum yağdı: Boşanmaya bile...

27 yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, üniversiteden mezun oldu.

Mezuniyette çocuklarını yalnız bırakmayan iki ünlü isim bu sefer şaşırttı. Boşanmaya bile el ele giden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan beraber poz vermedi.

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Arzum Onan oğluyla pozunu, "Yolun açık olsun canım oğlum" sözleriyle kutlarken Mehmet Aslantuğ ise, "Sevgi, emek veren herkese… Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür… Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

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AİLE POZU MERAK EDİLDİ

Sosyal medyada eski eşlerin oğullarıyla beraber poz vermemesine "Beyle bu özel günde yan yana gelemeyecek kadar mı koptunuz?", "Bir arada görmek isterdik", "Şaşırdım aile pozu gelmemesine", "Boşanmaya bile el ele gittiniz ile pozu yok mu?" yorumları yağdı.

Express


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Arzum Onan
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