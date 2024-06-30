Celil Nalçakan'' soruldu: “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?"

Hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu tiyatro sahnesinde rol arkadaşıyla öpüşünce gündem oldu.

Uraz Kaygılaroğlu ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa öpüşünce sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Muhabirler de gördükleri erkek oyunculara “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" diye sormaya başladı.

KADİR İNANIR ÖRNEĞİ

Oyuncu Celil Nalçakan “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?” sorusuna sessiz kalmadı.

Nalçakan “Uraz’ın çok iyi oynadığına eminim. Ben o kadar iyi oyuncu değilim. İkincisi attığın taş ürküttüğün kurbağa değerse neden olmasın... Kadir abi de bu hayatta Pamuk Prenses kostümü giymişti" dedi.







