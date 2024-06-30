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  4. Celil Nalçakan'' soruldu: “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?"

Celil Nalçakan'' soruldu: “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 07:25
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Uraz Kaygılaroğlu, ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüşünce sosyal medyada gündem oldu. Muhabirlerle gördükleri ünlülere “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" diye sormaya başladı. İşte Celil Nalçakan'ın yanıtı...

Celil Nalçakan'' soruldu: “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?"

Hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu tiyatro sahnesinde rol arkadaşıyla öpüşünce gündem oldu.

Uraz Kaygılaroğlu ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa öpüşünce sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Muhabirler de gördükleri erkek oyunculara “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" diye sormaya başladı.

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KADİR İNANIR ÖRNEĞİ

Oyuncu Celil Nalçakan “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?” sorusuna sessiz kalmadı.

Rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı! Rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı!

Nalçakan “Uraz’ın çok iyi oynadığına eminim. Ben o kadar iyi oyuncu değilim. İkincisi attığın taş ürküttüğün kurbağa değerse neden olmasın... Kadir abi de bu hayatta Pamuk Prenses kostümü giymişti" dedi.

Express


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Celil Nalçakan Uraz Kaygılaroğlu
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