MAGAZİN

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 yıl sonra aynı projede!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2019 21:34 | Son Güncelleme

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti 10 yıl aradan sonra bir reklam filmi için aynı projede kamera karşısına geçti.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 yıl sonra aynı projede!

1996 yılından beri uzun soluklu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti bir kez daha aynı projede bir araya geldi.

En son 2010 yılında yayınlanan "Yeni Bir Yıldız" dizisiyle bir araya gelen Aslantuğ çifti, bir temizlik markasının reklamı için bir araya geldi. Arzum Onan reklam filmiyle ilgili şunları söyledi: "Bu reklam filmi ile ekranlara taşıdığımız tablo aslında bizim evimizin de normali; ev işleri kesin bir şekilde paylaştırılamaz ve herkes mutlaka eline değen işi yapar. Çünkü temiz bir evde yaşamak hepimize huzur ve mutluluk veriyor"

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arzum onan Mehmet Aslantuğ

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