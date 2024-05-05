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Aşağıdan çekime kızmıştı! Hadise Amsterdam'ı yaktı geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 14:54
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Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel şarkıcı Hadise Amsterdam'ı yaktı geçti. Yine sahnesiyle adından söz ettiren Hadise'nin paylaşımlarına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.

Aşağıdan çekime kızmıştı! Hadise Amsterdam'ı yaktı geçti

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Hadise son dönemde danslarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün de Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmamıştı.

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Sahnede danslarıyla kendinden geçen Hadise, bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark edince "Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo" demişti.

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Bu açıklamasıyla adından söz ettiren Hadise Amsterdam'da konser verdi. Sahne tarzıyla yine dikkat çeken şarkıcı pozlarını da paylaştı.

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Hadise'nin yakıp geçtiği konsere sosyal medyada dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.

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