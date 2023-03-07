EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Aşama eş anlamlısı nedir? Aşamanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aşama eş anlamlısı nedir? Aşamanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.03.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler, kelimede anlam konu başlıkları arasında yer almaktadır. Türkçemiz sözcük açısından epey zengin bir dildir. Bazı sözcüklerin eş anlamlı karşılığı varken bazılarının ise yoktur. Anlamdaş olarak da tabir edilen eş anlamlı kelimeler, cümle kurarken tekrara düşmemenin önüne geçmektedir. Peki, aşama sözcüğünün eş anlamı karşılığı var mı?

Aşama eş anlamlısı nedir? Aşamanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aşama kelimesi günlük konuşma dilinde çokça karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük Türkçe “–aş” fiilinden türetilerek dilimize girmiştir. Aşama kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre aşama kelimesinin birden fazla manası bulunur. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Değer ya da ehemmiyet açısından giderek yükselen bir sıra basamakların her biri
  • (İsim) Varılması arzu edilen bir amaca doğru geçilmesi gerekli devrelerden her biri
  • (Spor) Herhangi bir yarışın belirli mesafeyi kapsayan kısımlarından her biri

Ayrıca aşama kelimesinin içerisinde geçtiği “aşama sırası” gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır.

Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa eş anlamlısı nedir?

Aşama kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılar, anlamdaş sözcükler olarak da bilinmektedir. Anlamdaş kelimeler mana yönünden benzer nitelikler taşımaktadır. Fakat yazım ve söyleniş açısından birbirlerinden farklıdır. Aşama kelimesi, Türkçemizde eş anlamlı karşılığı bulunan sözcükler arasında yer alır. Bu bağlamda aşama eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Mertebe
  • Paye
  • Evre
  • Basamak
  • Derece
  • Etap
  • Kademe
  • Menzile

Yukarıdaki tüm sözcükler, aşama sözcüğü ile benzer manaya gelmektedir. Bu sözcükler, cümle içerisinde aşama yerine kullanılabilmektedir.

Öğrenci eş anlamlısı nedir? Öğrenci eş anlamlısı nedir?

Aşamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede herhangi bir anlam kaymasına yol açmaz. Eş anlamlı sözcükleri bilmek, cümlelerin daha zengin ve çeşitli olmasında büyük bir rol oynar. Aşamanın eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Ayşe, işinde her ay kademe kademe ilerlemeye başlamıştı.
  • Ahmet, çok çalışarak en yüksek mertebeye ulaşmayı başarmıştı.
  • Bu yıl da derece almazsa işinden ayrılacağını söyledi.
  • Öğretmen, öğrencilerin daha iyi anlaması açısından konuları kademe kademe anlatıyordu.
  • Bu etabı da geçersem amacıma ulaşacağım.
Öge eş anlamlısı nedir? Öge eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Depremden etkilenenlerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacakDepremden etkilenenlerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak
TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman?TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de olmayacak!

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de olmayacak!

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.