Aşama eş anlamlısı nedir? Aşamanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aşama kelimesi günlük konuşma dilinde çokça karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük Türkçe “–aş” fiilinden türetilerek dilimize girmiştir. Aşama kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre aşama kelimesinin birden fazla manası bulunur. Bu manalar şu şekildedir:

(İsim) Değer ya da ehemmiyet açısından giderek yükselen bir sıra basamakların her biri

(İsim) Varılması arzu edilen bir amaca doğru geçilmesi gerekli devrelerden her biri

(Spor) Herhangi bir yarışın belirli mesafeyi kapsayan kısımlarından her biri

Ayrıca aşama kelimesinin içerisinde geçtiği “aşama sırası” gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır.

Aşama kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılar, anlamdaş sözcükler olarak da bilinmektedir. Anlamdaş kelimeler mana yönünden benzer nitelikler taşımaktadır. Fakat yazım ve söyleniş açısından birbirlerinden farklıdır. Aşama kelimesi, Türkçemizde eş anlamlı karşılığı bulunan sözcükler arasında yer alır. Bu bağlamda aşama eş anlamlısı olan sözcükler:

Mertebe

Paye

Evre

Basamak

Derece

Etap

Kademe

Menzile

Yukarıdaki tüm sözcükler, aşama sözcüğü ile benzer manaya gelmektedir. Bu sözcükler, cümle içerisinde aşama yerine kullanılabilmektedir.

Aşamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede herhangi bir anlam kaymasına yol açmaz. Eş anlamlı sözcükleri bilmek, cümlelerin daha zengin ve çeşitli olmasında büyük bir rol oynar. Aşamanın eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: