Aşçıların kepçeleriyle seyrini değiştirdiği savaş: Haçova Meydan Savaşı

1595 yılında III. Murad ölünce yerine henüz yönetim tecrübesi zayıf olan III. Mehmet geçti. III.Mehmet tahta geçer geçmez ordusunun 70 bin kişilik Avusturya ordusu tarafından yenilgiye uğratılarak Estergon Kalesi’ni kaybettikleri haberini aldı. Bu kritik durum karşısında III. Mehmet’in vezirleri tarafından tıpkı dedesi Kanuni Sultan Süleyman gibi katılması yönünde tavsiyeler veriyordu. III.Mehmet’in hocası ve dönemin en büyük ulemalarından Hoca Saadettin Efendi’nin teşvikiyle, padişah 25 Haziran 1596 tarihinde ordunun başına geçerek İstanbul'dan hareket etti.

12 Ekim 1596’da Eğri Kalesi’ni fethederek yoluna devam eden III. Mehmet, 22 Ekim 1596 tarihinde Haçova’da Avusturya ordusu ile karşı karşıya geldi. Haçova'da Osmanlı ordusu 110 askerden Avusturya birlikleri ise 120 bin askerden oluşuyordu. İki gün süren savaşın birinci gününde Osmanlı ordusu Avusturya ordusuna ağır kayıplar verdirerek püskürtmeyi başardı. Savaşın ikinci gününde ise Avusturya ordusunun sert ve şiddetli hücumu karşısında Osmanlı ordusunun sağ bölümü adeta çöktü.