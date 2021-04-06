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Aşçıların kepçeleriyle seyrini değiştirdiği savaş: Haçova Meydan Savaşı

Seray Üstün Seray Üstün
06.04.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca yüzlerce savaş yapılmıştır. Devletlerin sınırlarını korumak ya da genişletmek için yaptığı bu savaşlardan en ilginç olanı ise Haçova Meydan Muhaberesi olarak tarihe geçmiştir. Çünkü bu savaşta aşçılar büyük rol oynamıştır. Aşçılar savaşın akıbetini değiştirerek Osmanlı Devleti’nin zaferinin baş mimarı olmayı başarmıştır.

Aşçıların kepçeleriyle seyrini değiştirdiği savaş: Haçova Meydan Savaşı

1595 yılında III. Murad ölünce yerine henüz yönetim tecrübesi zayıf olan III. Mehmet geçti. III.Mehmet tahta geçer geçmez ordusunun 70 bin kişilik Avusturya ordusu tarafından yenilgiye uğratılarak Estergon Kalesi’ni kaybettikleri haberini aldı. Bu kritik durum karşısında III. Mehmet’in vezirleri tarafından tıpkı dedesi Kanuni Sultan Süleyman gibi katılması yönünde tavsiyeler veriyordu. III.Mehmet’in hocası ve dönemin en büyük ulemalarından Hoca Saadettin Efendi’nin teşvikiyle, padişah 25 Haziran 1596 tarihinde ordunun başına geçerek İstanbul'dan hareket etti.

12 Ekim 1596’da Eğri Kalesi’ni fethederek yoluna devam eden III. Mehmet, 22 Ekim 1596 tarihinde Haçova’da Avusturya ordusu ile karşı karşıya geldi. Haçova'da Osmanlı ordusu 110 askerden Avusturya birlikleri ise 120 bin askerden oluşuyordu. İki gün süren savaşın birinci gününde Osmanlı ordusu Avusturya ordusuna ağır kayıplar verdirerek püskürtmeyi başardı. Savaşın ikinci gününde ise Avusturya ordusunun sert ve şiddetli hücumu karşısında Osmanlı ordusunun sağ bölümü adeta çöktü.

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Savaşa tanıklık etmiş tarihçi Peçevi’nin anlattıklarına göre; ordunun hazinesini muhafaza eden sipahi ve yeniçeriler mağlup oldu, düşman askerleri hazine sandıklarının üzerine çıkarak, bayraklarını sandıklara dikip sevinç gösterileri yapmaya başladı. Düşman askerlerinin hazinelere bile erişmesi padişahı kaygılandırdı. Hatta bazı düşman askerleri padişahın otağına kadar yaklaşmayı başardı. Bu askerler padişahın otağını koruyan endurun birlikleri tarafından büyük bir zorlu durduruldu. Savaşın seyrini değişmeye başlamışken gidişat beklenmedik şekilde Osmanlı’nın lehine döndü. Osmanlı karargahındaki aşçı ve seyisler ellerindeki kepçe, balta, lobut ve odun gibi aletlerle hazineyi yağmalamaya çalışan askerlere karşı taarruza geçti. Yendikleri askerlerin kaçtığını görünce “Kafir kaçtı” diye bağıran aşçılar diğer askerlerinde panik ve korkuyla geri çekilmesini sağladı. Kaçan düşman askerlerinin arkasını saran Sinan Paşa ve askerler, düşman birliklerini kılıçtan geçirerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı.

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