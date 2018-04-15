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Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 16:00 | Son Güncelleme

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasına katılan Asel Köroğlu, sunucu Murat Yıldırım'ı kahkahaya boğarak geceye damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 14 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ve Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara geldi.

Yarışmaya Ankara'dan katılan 18 yaşındaki Asel Köroğlu renkli kişiliğiyle damga vurdu.

Hızlı konuşması, heyecanı ve ses tonuyla sosyal medyaya damga vuran genç yarışmacı, Murat Yıldırım'ın zaman zaman uyarılarıyla da karşılaştı.

ASEL KÖROĞLU 1525 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUYA NE CEVAP VERDİ?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2. Dünya Savaşı sırasında, prensesken hangi askeri hizmete katılarak orduya destek olmuştur?

A- Hemşirelik
B- Aşçılık
C- Kamyon şoförlüğü
D- Plilotluk

Cevap: C

ASEL KÖROĞLU KİMDİR?

Asel Köroğlu 2000 yılında Ankara'da doğdu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret hazırlık sınıfı öğrencisi.

8668186

Asel Köroğlu kazandığı parayla, annesine kuaför dükkanı açmak, bağışta bulunmak ve eğitim hayatında kullanmak istiyordu.

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