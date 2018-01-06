Asena Atalay, Caner'den kalan son izi de sildi!

Ünlü futbolcunun Ocak 2017'de Şükran Ovalı'yla evlenmesinin ardından Caner'e dava üzerine dava açan güzel sunucu, eski eşi için de demediğini bırakmamıştı.

KİTAP YAZACAK

Son günlerde Caner Erkin'le yaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan Asena Atalay, önceki gün de soluğu Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde aldı.

'KRAL' DÖVMESİNİ SİLDİRDİ

Beşiktaşlı yıldızla evli olduğu dönemde 'Benim kocam kral' anlamına gelen taç figürlü bir dövme yaptıran sunucu, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir merkeze gitti. Asena, lazer işlemle bu aşk dövmesini sildirdi.

BÜYÜK ACI VERİYOR

Asena Erkin'e eski eşinin hatırasından kurtulmak yaklaşık 3 bin 500 TL'ye mal oldu. Bu arada işlem sırasında oluşan yaralar, büyük acı veriyor.



MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?