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Asena Atalay, Caner'den kalan son izi de sildi!

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 13:37 | Son Güncelleme 1 saat önce

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini Ocak 2016'da sonlandıran Asena Atalay, eski eşinden kalan son hatıraya da elveda dedi.

Asena Atalay, Caner'den kalan son izi de sildi!

Ünlü futbolcunun Ocak 2017'de Şükran Ovalı'yla evlenmesinin ardından Caner'e dava üzerine dava açan güzel sunucu, eski eşi için de demediğini bırakmamıştı.

KİTAP YAZACAK
Son günlerde Caner Erkin'le yaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan Asena Atalay, önceki gün de soluğu Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde aldı.

'KRAL' DÖVMESİNİ SİLDİRDİ
Beşiktaşlı yıldızla evli olduğu dönemde 'Benim kocam kral' anlamına gelen taç figürlü bir dövme yaptıran sunucu, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir merkeze gitti. Asena, lazer işlemle bu aşk dövmesini sildirdi.

BÜYÜK ACI VERİYOR
Asena Erkin'e eski eşinin hatırasından kurtulmak yaklaşık 3 bin 500 TL'ye mal oldu. Bu arada işlem sırasında oluşan yaralar, büyük acı veriyor.


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Anahtar Kelimeler:
caner erkin Asena Atalay

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