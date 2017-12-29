MAGAZİN

Asena Atalay gerçekleri kitabında yazacak

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 20:55 | Son Güncelleme 7 saat önce

Caner Erkin'le olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını kaleme almaya hazırlanıyor.

Asena Atalay gerçekleri kitabında yazacak

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Caner Erkin'le olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını kaleme almaya hazırlanıyor.

Oğulları Çınar'ın velayeti için çekişmeli bir dava süreci yaşayan Asena Atalay ile Caner Erkin, evliliklerinde de çalkantılı günler yaşamıştı. 28 yaşındaki güzel, tüm bu olayların perde arkasını kitabında anlatacak.

Bugünlerde sunuculuk yapan Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.

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Anahtar Kelimeler:
caner erkin Asena Atalay

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ULKEMDEKI TUM ILIM VE BILIM DUNYASI BU KITABA ENDEKSLENMIS BICIMDE BEKLIYOR. BIZLERDE BU EŞSIZ EDEBI ESERI DORT GOZLE BEKLIYORUZ. ULKEMIZ ACISINDAN COK ONEMLI OLAN BU KITAP NOBEL EDEBIYAT ODULUNE DAHA CIKMADAN ADAY OLACAKTIR.
Başka derdimiz kalmadı birde senin derdini okuycaz okuyacak arkdslara başarılar diliyorum
komik..
Her zaman demişimdir. Her kitap, kitap değildir’ diye
kim ne diye okusun bu kitabı boşa yorulma asena hanım
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