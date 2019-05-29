MAGAZİN

Asena Atalay: İnanç sistemim biraz değişik

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Caner Erkin'le olan evliliği ile tanınan Asena Atalay sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen sorularda dinle ilgili olan soru karşısında bakın ne cevap verdi?

Asena Atalay: İnanç sistemim biraz değişik

Eski eşi Caner Erkin’le olan evliliğini bitirdikten sonra uzun bir süre mahkeme ve nafaka haberleriyle gündeme gelen Asena Atalay şimdilerde pek de fazla ortalarda görünmüyor. Günlük koşturmaları içerisinde olan ve magazin muhabirlerinden uzakta kalmayı tercih eden Atalay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman kendisini hatırlatıyor. Özellikle Instagram'ın soru cevap özelliğini aktif olarak kullanan ve hiç umulmadık zamanlarda takipçilerine kendisine sorular yöneltmesini isteyen Asena Atalay bunları büyük bir samimiyetle cevaplıyor.

Atalay yaptığı bu tarz bir soru cevap etkinliğinde kendisine yöneltilen ‘Dini inancınız nedir?’ sorusuna ilginç bir yanıt verdi. İnanç sistemini biraz değişik olarak tamamlayan Atalay’ın yanıtı şöyle oldu.

asena-atalay-ic


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Anahtar Kelimeler:
Asena Atalay inancı

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