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Asena Atalay yıllar sonra ortaya çıktı

09.09.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran futbolcu Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay, uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Asena Atalay, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Asena Atalay yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olan Asena Atalay, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Atalay, futbolcu Caner Erkin'le evliyken Akmerkez'in Bebek Odası'nda şarkıcı Berkay'la görüntülendiği için uzun süre gündemde kalmıştı.

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Daha sonra sunuculuk yapan ve adının karıştığı aşk iddialarıyla yine magazin basınında gündem olan Atalay, uzun bir süre sessizliğini koruyordu.

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Yaptığı her paylaşım ve her açıklamasıyla olay yaratan Atalay, Instagram'a da geri döndü. Atalay, aylar sonra sosyal medyada bikinili karelerine yer verdi.

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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Atalay, karelere ejderha emojisi koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Ateş Caner Erkin
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