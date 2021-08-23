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Ashley Graham en doğal hallerini paylaştı

23.08.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce ikinci kez anne olacağını duyuran büyük beden model Ashley Graham sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ashley Graham en doğal hallerini paylaştı

Büyük beden model Ashley Graham, yakın zamanda ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Ashley Graham karnı burnunda da olsa tatilden vazgeçmiyor.

Graham minik oğlu ve eşiyle birlikte Jamaika'da tatilde. Tatilden her anını paylaşan Ashley Graham bir yandan da işlerini aksatmıyor.

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Bedenine küçük gelen bikinilerle değişen vücudunu paylaşan Graham son olarak da bir iş için telefonla görüşürken en doğal halinin çekildiği pozları paylaştı.

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"Anne iş demektir" notuyla en doğal hallerini paylaşan modele ünlü isimlerden beğeni yağdı.

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Ashley Graham
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