Ashley Graham formunu korumak için...

Genellikle zayıf modellerle çalışan Sports Illustrated dergisinin bikini özel sayısına kapak kızı olarak tarihe geçti. Bununla da yetinmedi, kıvrımlı hatlarıyla iç çamaşırı ve bikini modelliği yapmaya başladı. Üstelik uzun süre bu konuda rakibi yoktu.

Ardından gelen büyük beden modeller için de birçok kapıyı açkı. Uzun lafın kısası moda dünyasında artık çok daha fazla takipçisi olan büyük beden model akımının en parlak temsilcisi Ashley Graham. 1.75 santimetre boyunda ve tam 92 kilo ağırlığında.

Peki Graham büyük beden model olduğu için zayıf meslektaşlarından farklı mı yaşıyor sanıyorsunuz?

Kesinlikle "hayır." 2010 yılından bu yana Justin Ervin ile evli olan Ashley Graham da tıpkı tüm meslektaşları gibi görüntüsünü korumak için bazen spor salonunda bazen de sokaklarda saatlerce ter döküyor.

Genç kadın bazen ağırlık kaldırıyor, bazen koşu bandında nefes nefese kalıyor. Kimi zaman da yaşadığı ya da çekim için bulunduğu kentlerin sokaklarında özel bir eğitmen eşliğinde ağırlık ve direnç egsersizleri yapıyor. En sevdiği egzersizin ise kick box olduğunu söylüyor. Kısacası "nasıl olsa iri bedenim, egzersiz yapmasam da olur" diye düşünmüyor Graham, düzenli olarak egzersizlerini sürdürüyor.

Bazıları onun kilolu olmayı yani bir başka deyişle sağlıksız bir yaşam tarzını özendirdiğini söyleye de Graham bunun tersini kanıtlamak için elinden geleni yapıyor.



