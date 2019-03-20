MAGAZİN

Ashley Graham iç çamaşırı koleksiyonu için çok cesur!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

31 yaşındaki büyük beden model Ashley Graham yeni iç çamaşırı koleksiyonu için verdiği pozlarla beğeni topladı.

"Her kadın kendi beden içinde iyi hissetmeli ve canı ne istiyorsa giymeli" diyerek kadınlara ilham veren Ashley Graham cesur pozlarıyla dikkat çekti.

Yeni kampanya için cesur!

Büyük beden model Ashley Graham hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.
Ashley Graham şimdi de Addition Elle koleksiyonu için poz verdi! İlkbahar-yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçen model verdiği cesur pozlarla yine dikkat çekti.
'Saklayacak bir şeyim yok' diyen Ashley iç çamaşırlarını sevdiğini söylüyor.
Graham son üç yıldır, kıvrımlı kadınlara yönelik plaj giyimi ve iç çamaşırı koleksiyonları tasarlıyor.
Ashley Graham, piyasada büyük bedenlere uygun, yeterince seksi bikini, mayo ya da diğer plaj giysileri bulamadığı için tasarım yapmaya karar verdiğini belirtiyor.
İşte seksi modelin yeni koleksiyon için verdiği pozlardan bazıları
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