HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, metrelerce sürükledi! Kaş'ta dehşete düşüren işkence görüntüsü

Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, metrelerce sürükledi! Kaş'ta dehşete düşüren işkence görüntüsü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.05.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki komşu arasında köpek yüzünden başlayan tartışma, insanlık dışı bir vahşete düşürdü. Tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağlayan Ş.T., komşusunu metrelerce sürükledi. Dehşet anları kameraya anbean yansırken; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri Ş.T.'yi gözaltına aldı. O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü. Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.

Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

HABER.00_01_32_47.Still060

Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

HABER.00_01_32_06.Still059

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı.

HABER.00_01_30_53.Still057

SIRTINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI

Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

İlginizi Çekebilir

İstanbul Havalimanı'nda güpegündüz yürekler ağza geldi!

İstanbul Havalimanı'nda güpegündüz yürekler ağza geldi!

 Başsız ceset bulundu, 3 kişi tutuklandı: Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

Başsız ceset bulundu, 3 kişi tutuklandı: Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

 Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…

Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…

 Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladıMerak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladı
Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…
Cübbeli Ahmet, Özgür Özel'in hapishane ziyaretini ilk kez anlattıCübbeli Ahmet, Özgür Özel'in hapishane ziyaretini ilk kez anlattı
Anahtar Kelimeler:
işkence kaş komşu
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret için zam kulisini açıkladı

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret için zam kulisini açıkladı

Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…

Diş hekiminden iğrenç taciz! Genç kızın bacaklarına dokunup…

Gözünün yaşına bakmayıp kovdu! Bir hafta önce övmüştü...

Gözünün yaşına bakmayıp kovdu! Bir hafta önce övmüştü...

Merak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladı

Merak edilen ilk konuşmasında esti gürledi! İYİ Partililer ayakta alkışladı

Taha Hüseyin Karagöz tepkisi! Önce Özgür Özel ile görüştü… Çok sert yorumlar: ‘Trol ve hain’ benzetmesi

Taha Hüseyin Karagöz tepkisi! Önce Özgür Özel ile görüştü… Çok sert yorumlar: ‘Trol ve hain’ benzetmesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.