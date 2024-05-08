Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, metrelerce sürükledi! Kaş'ta dehşete düşüren işkence görüntüsü

Antalya Kaş'ta kaydedilen görüntü görenleri dehşete düşürdü. Köpek yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma, işkenceye dönüştü. Çavdır Mahallesi'nde yaşayan Ş.T.; tartışma sonrası darp ettiği O.S.'yi iple arabasının arkasına bağladı.
Ş.T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri Ş. T.’yi gözaltına alındı.
Sırtından ve bacağından yararlandığı belirtilen O.S. ise hastanede tedavi altına alındı.