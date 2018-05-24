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Ashley Graham soyunma kabininde...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 10:56 | Son Güncelleme

Büyük beden model Ashley Graham, Instagram paylaşımıyla yine olay oldu

Ashley Graham, vücudunu sevme ve özgüven konusunda kadınlara verdiği önemli mesajlarla kendine sağlam bir hayran kitlesi edindi. Graham yine yaptığı paylaşımla kıvrımlarını sergiledi

Şortu giymeye çalışırken...

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Ashley Graham moda dünyasının ilk büyük beden mankeni. Kalıplaşmış güzellik algısını yıkan başarılı model aynı zamanda beden olumlama aktivisti.
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Büyük beden model Ashley Graham ne yapsa olay! Geçtiğimiz gün Instagram hikayesinde en doğal hallerini paylaştı.
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Soyunma kabininde bir şort deneyen genç model, bu anlarını takipçileriyle de paylaştı.
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En doğal hallerini ve kıvrımlarını paylaşmaktan çekinmeyen Graham fotoğrafa "şorttan nefret ediyorum" notunu düşmeyi de unutmadı.
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30 yaşındaki model şortu denerken "kahrolası şort asla olmuyor" diyerek isyanını dile getirdi.
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Büyük beden konusunda özgüveniyle ve cesur paylaşımlarıyla moda dünyasında öncü isimlerden olan Graham, her zaman kendi gibi kıvrımlara sahip kadınlara ilham oluyor.
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Ashley Graham büyük beden model kıvrımlı model

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