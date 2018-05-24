Ashley Graham soyunma kabininde...

Ashley Graham, vücudunu sevme ve özgüven konusunda kadınlara verdiği önemli mesajlarla kendine sağlam bir hayran kitlesi edindi. Graham yine yaptığı paylaşımla kıvrımlarını sergiledi

Şortu giymeye çalışırken...

1 / 11 Ashley Graham moda dünyasının ilk büyük beden mankeni. Kalıplaşmış güzellik algısını yıkan başarılı model aynı zamanda beden olumlama aktivisti.

2 / 11 Büyük beden model Ashley Graham ne yapsa olay! Geçtiğimiz gün Instagram hikayesinde en doğal hallerini paylaştı.

3 / 11 Soyunma kabininde bir şort deneyen genç model, bu anlarını takipçileriyle de paylaştı.

4 / 11 En doğal hallerini ve kıvrımlarını paylaşmaktan çekinmeyen Graham fotoğrafa "şorttan nefret ediyorum" notunu düşmeyi de unutmadı.

5 / 11 30 yaşındaki model şortu denerken "kahrolası şort asla olmuyor" diyerek isyanını dile getirdi.

6 / 11 Büyük beden konusunda özgüveniyle ve cesur paylaşımlarıyla moda dünyasında öncü isimlerden olan Graham, her zaman kendi gibi kıvrımlara sahip kadınlara ilham oluyor.

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