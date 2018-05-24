Ashley Graham soyunma kabininde...

Ashley Graham, vücudunu sevme ve özgüven konusunda kadınlara verdiği önemli mesajlarla kendine sağlam bir hayran kitlesi edindi. Graham yine yaptığı paylaşımla kıvrımlarını sergiledi
Şortu giymeye çalışırken...
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Ashley Graham moda dünyasının ilk büyük beden mankeni. Kalıplaşmış güzellik algısını yıkan başarılı model aynı zamanda beden olumlama aktivisti.
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Büyük beden model Ashley Graham ne yapsa olay! Geçtiğimiz gün Instagram hikayesinde en doğal hallerini paylaştı.
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Soyunma kabininde bir şort deneyen genç model, bu anlarını takipçileriyle de paylaştı.
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En doğal hallerini ve kıvrımlarını paylaşmaktan çekinmeyen Graham fotoğrafa "şorttan nefret ediyorum" notunu düşmeyi de unutmadı.
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30 yaşındaki model şortu denerken "kahrolası şort asla olmuyor" diyerek isyanını dile getirdi.
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Büyük beden konusunda özgüveniyle ve cesur paylaşımlarıyla moda dünyasında öncü isimlerden olan Graham, her zaman kendi gibi kıvrımlara sahip kadınlara ilham oluyor.
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