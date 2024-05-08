Bir okul müdüründen daha acı haber! Meslektaşları yoldan geçerken acı haberi öğrenince kahroldu

Antalya'da motosikletiyle hafif ticari araca çarpan ilkokul müdürü Erkan Şahin (54) hayatını kaybetti. Şahin’in derse gitmek için okuldan erken çıkarak motosikletine bindiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Kemer- Antalya kara yolu üzerindeki Küçükçaltıcak mesire alanı girişinde meydana geldi. 07 AVF 681 plakalı hafif ticari araç sürücüsü S.Ö. (47), Çaltıcak girişindeki kavşaktan Antalya istikametine dönmek için çıkış yaptığında, 07 FHL 57 plakalı Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin idaresindeki motosiklet, aracın sağ ön kapı tarafından çarptı. Motosikletten düşen Şahin, metrelerce savruldu. İhbarla gelen sağlık ekibi, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin kaza yerinde incelemesi sürerken, bölgeden geçen Şahin'in meslektaşları, motosikleti tanıyarak araçlarından indi. Şahin'in yaşamını yitirdiğini öğrenen öğretmenler büyük üzüntü yaşadı. Öğretmenlerden bazıları "Senin otomobilin vardı, ne işin vardı motosiklette" diyerek gözyaşı döktü.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Kazayı görüp olay yerine gelen Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Cemal Talas, aynı yerde ikinci kazanın yaşandığını, hem kavşaktan hem de barınaktan araçların kontrolsüzce çıktığını, kavşağa ışıklandırma yapılması gerektiğini söyledi.

Okul müdürü Şahin'in, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde ikinci kez üniversite okuduğu, derse gitmek için okuldan erken çıkarak motosikletine bindiği öğrenildi. Erkan Şahin'in cenazesi morga götürülürken, diğer sürücü S.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





