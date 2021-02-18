Ashley Judd ölümden döndü

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aynı zaman oyuncu olan Ashley Judd, cüce şempanze olarak da bilinen Bonobo koruma çalışması nedeniyle gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde korkunç bir kaza geçirdi.

BEŞ SAAT BOYUNCA YARDIM BEKLEDİ

52 yaşındaki oyuncu Ashley Judd ormanda yürüdüğü sırada, talihsiz bir şekilde ağaçların arasına düştü. Sağ bacağı dört yerinden kırılan oyuncu, hareket edemediği için beş saat boyunca çaresiz bir şekilde yardım bekledi.

HASTANEYE ULAŞMASI UZUN SÜRDÜ

Daha sonra yerel halktan kendisine yardım eli uzandı. Judd çarşaf ve bambu dalı kullanılarak yapılan bir sedyeyle taşındı. Ardından gecenin karanlığında motosikletle ormanlık bölgeden çıkarıldı. Ashley Judd'un tedavi görmek için hastaneye ulaşması tam 55 saat sürdü.

“İÇ KANAMADAN ÖLEBİLİRDİM”

Ashley Judd, kurtarılma esnasında yaşanan anları şu şekilde özetledi, "Bu transfer sırasında kilometreler boyunca yardımsever altı yerli beni omzunda taşındı ve motosikletle güvenli bir alana götürdü. Ekipler gelene kadar burada ilk yardım uygulandı. Kongolu dostlar olmasa, iç kanamadan ölebilirdim. Bana bir bebek gibi baktılar"



