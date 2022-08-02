Sahte kimliğiyle kâbus yaşattı! 'Dana dili' tüyler ürpertti... Prof. Dr. Şenol'a kan donduran tehditler

Prof. Dr. Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakan kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tüyleri diken diken etti. Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakan şahsın kendini Op. Dr. Mustafa Yücel olarak tanıttığı ve doktor Şenol'u hedef alan korkunç paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Yücel, Şenol'un ofisinin önünden çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken "Av başladı" ifadesiyle yaptığı paylaşım ve Şenol'a göndermelerle ölüm tehditleri kan dondurdu.

"ESİN HOCA BÖYLE ŞEYLERİ SEVMEZ"

Koruma talebinde bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Şenol, yaşadığı dehşeti halktv.com.tr'ye şöyle anlattı:

"29 Temmuz 2022 tarihinde akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi tarafından, “Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir Clio araba“ notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak “Esin hoca böyle şeyleri sevmez” dediğini iletti."

"KAN DONDURUCU PLANLI CİNAYET GİRİŞİMİ"

"İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum. Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır.

"KORUMA TALEBİNDE BULUNDUM"

"Daha önce defalarca basın paylaştı, bizler anlattık ama seyredildi. Kişi hakkında emniyet birimleri gerekli işlemleri başlatarak harekete geçmiştir. İlişkili bulunduğu tüm grupların araştırılmasını konunun organize olabileceğini bildirdik. Ben koruma talebinde bulundum.

"Bunun yakın bir fiziksel tehdit olduğunu algıladım. Uzun süredir AŞI KARŞITI; PLANDEMİKÇİ hesaplardan tehdit alıyor ve suç duyurularında bulunuyorum. Ancak bizim yaptığımız suç duyuruları 'ifade özgürlüğü' ya da 'adres bulunamadı' şeklinde karşılık buluyor.

BÜYÜK UYANIŞ DERNEĞİ ÜYESİ SAHTE DOKTOR

"Karakola suç duyurusunda bulunmaya gittim. Bina ve otoparktaki kameralar izlenerek ilgili kişinin sosyal medyada Op.Dr.Mustafa Yücel olarak ve sahte doktor olarak bilinen, Büyük Uyanış Derneği üyesi kişi olduğu saptanıldı.

Sosyal medya hesabı emniyet tarafından takibe alındı. Ekte tüyler ürpertici paylaşımları var."





