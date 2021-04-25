Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS üzerinden koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır?

Ris gruplarına göre başlanan aşıma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır ve aşı randevusu nereden alınır gibi soruları merak ediyor. Peki koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Turkiye.gov.tr veya e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu alabilmek mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
E-Devlet giriş ekranına buradan ulaşabilirsiniz: https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
Vatandaş, eğer aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna yollanıyor.
MHRS Web'den randevu almak için eğer daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıklayıp, sonrasında gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz. MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu rahatça alabilirsiniz.
Koronavirüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor.
MHRS giriş ekranına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.mhrs.gov.tr/
Koronavirüs aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama ya da internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.