Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Aşık olduğunuzda vücudunuzda neler olur? Bedenin ve zihnin aşka verdiği 7 tepki!

Aşık olduğunuzda vücudunuzda neler olur? Bedenin ve zihnin aşka verdiği 7 tepki!

Seray Üstün Seray Üstün 05.03.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşık olduğunuzda vücudunuzda neler olur? Bedenin ve zihnin aşka verdiği 7 tepki!

Aşk dünyanın en güzel duygularından biridir. Kimileri için bazen melakonlik bir ruh halini beraberinde getiren aşk kimileri için ise oldukça mutluluk vericidir. Peki bu duygunun vücudunuz üzerindeki etkileri nelerdir?

Dizi, film ve kitapların en sık işlediği duygu aşktır. Aşk bazen gözün tamamen kör olması bazen ise deliliktir. Romatizm öğelerini içerisinde barındıran her aşkın sonu ne yazık ki mutlu bitmez. İnsani duyguların başında gelen aşk pek çok araştırmaya da konu olmuştur. Psikolojik olarak açığa çıkan aşk duygusu çoğu zaman fizyolojiyi de etkiler. Nedeni her ne olursa olsun, aşık olmanın bizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak etkilediği çok açık. Peki aşık olduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık ve derledik.

BEYİN DOPAMİN ÜRETİR

1

Sevdiğiniz kişiyi düşündüğünüzde vücudunuzda mutluluk hissinden sorumlu olan dopamin hormonu devreye girer. Lezzetli yemekler yemek veya en sevdiğiniz müzikleri dinlemek gibi zevk aldığınız bir şey yaptığınızda da aynı hormon iş başındadır. Bu durum aslında öforiye neden olur. Öfori, aşırı abartılı bir mutluluk duygusudur. Bu insanlar kendilerini dertsiz, kaygısız, stressiz hissederler. Normal duygusal tepkilerde ortaya çıkan duyguların ötesinde anormal derecede aşırı mutlu olma halidir. Yani aslında aşıkken içimizden taşan sevinç duygusunun nedeni tamamen budur.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

2

Dünya genelinde pek çok kişi tansiyon hastalığıyla mücadele eder. Ancak yapılan araştırmalara göre aşk kan basıncını düşürüyor ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Sevdiğiniz ya da sizi destekleyen biriyle günlük yaşamınızdaki detayları düzenli olarak paylaşmak rahatlama hissinin oluşmasını sağlar.

AĞRI TOLERANSINI ARTTIRIR

3

Bilim insanları, aşık olunan kişiye bakıldığında beynin ağrı hissini azaltan bir mekanizmayı tetiklediğini keşfettiler. Aşık olunan kişinin bir fotoğrafına bakmak bile rahatlamayı sağlıyor.

FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ HİSSETTİRİR

4

Ruh eşini bulma durumu fiziksel sağlığın olumlu yönde etkilenmesinde sebep olur. Yapılan araştırmalara göre aşk daha sağlıklı bir kalbe, daha güçlü bir bağışıklık sistemine, kilo kaybına ve daha uzun bir yaşama işaret eder.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

5

Bu maddenin biraz anlamsız göründüğünün farkındayız. Ancak aşkın mucizevi gücü kemikler üzerinde de etkilidir. Bir çalışma, destekleyici ve huzurlu bir ilişki içinde olan erkeklerin daha güçlü kemiklere sahip olduğunu gösterdi. Bu gerçek ise bilim insanlarını, bunun doğal bir tepki mi, yoksa sadece ilişkisi olan erkeklerin kendilerine daha iyi bakmaları ve daha iyi beslenmeleri nedeniyle mi olduğu sorusunu sormaya yöneltti. Nitekim bu sorunun cevabı henüz bulunamadı. Ancak bir ilişkisi olan erkeklerin daha güçlü kemiklere sahip olduğu biliniyor.

MİDE SORUNLARINI TETİKLEYEBİLİR

6

“Midede kelebekler uçuşması” tanımı aslında aşk için en doğru ifadelerden biridir. Aşk harika bir duygu olsa da bazen kortizol seviyesinin yükselmesine neden olur. Kortizol, genellikle stresle ilişkilendirilen bir hormondur. Stres ise mide problemlerine neden olabilir.

MUTSUZ BİR İLİŞKİ HASTA EDEBİLİR

7

Bu maddeye kadar aslında aşkın güzel yanlarından bahsettik. İkili ilişkiler insan doğasının gereği olarak son derece karmaşıktır. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu durumda aslında iki tarafta üzülür. İlişkide bir şeyler yolunda gitmediğinde; uykusuzluk, stres, yeme bozukluğu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu da bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve hasta olmanıza neden olabilir.

Birinin sizi gizlice kıskandığını nasıl anlarsınız? İşte kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı işaretiBirinin sizi gizlice kıskandığını nasıl anlarsınız? İşte kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı işareti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İşte en komik Nasreddin Hoca fıkralarıİşte en komik Nasreddin Hoca fıkraları
Hafta sonu yasağı aktivitesi: Evden çıkmadan müze gezmek!Hafta sonu yasağı aktivitesi: Evden çıkmadan müze gezmek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihin en korkunç seri katili! Yaptıkları dehşete düşürdü

Tarihin en korkunç seri katili! Yaptıkları dehşete düşürdü

Kişilik testi! Hangisini tercih edersiniz?

Kişilik testi! Hangisini tercih edersiniz?

Bu işaretlere dikkat! Gizli kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı

Bu işaretlere dikkat! Gizli kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı

Dünyanın en uzun isme sahip şehri! Gerçek adı tam bir paragraf

Dünyanın en uzun isme sahip şehri! Gerçek adı tam bir paragraf

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

+18 film vizyona girmeden olay oldu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

10 yıl boyunca makyajla sakladı! Güzellik tabularını yıktı

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Sosyal medyada olay oldu! Masumiyet’e yorumlar gecikmedi

Sosyal medyada olay oldu! Masumiyet’e yorumlar gecikmedi

Diğer Haberler

Çocukların konuşma bozukluklarına yönelik bir davranış çalışması: Canavar Deneyi

Bilimin korkunç yüzü! Acımasız bir çalışma: Canavar Deneyi

Birinin sizi gizlice kıskandığını nasıl anlarsınız? İşte kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı işareti

Bu işaretlere dikkat! Gizli kıskançlığı açığa çıkartan 5 uyarı

En komik Nasrettin Hoca fıkraları | Kısa ve güzel Nasreddin Hoca sözleri her zaman güldürüyor

İşte en komik Nasreddin Hoca fıkraları

Kölelerine işkence eden tarihin en acımasız seri katili:Madame Delphine Lalaurie

Tarihin en korkunç seri katili! Yaptıkları dehşete düşürdü

Kritik önem taşıyor! Çiftlerin evlenmeden önce mutlaka birbirleriyle konuşması gereken 10 konu!

Çiftlerin evlenmeden önce konuşması gereken kritik 10 konu!

Sosyal medya TikTok aşıklarını konuşuyor! Tamamen tesadüf eseri Vegas’ta evlenmek için sözleştiler

TikTok’ta tanıştılar! Meydan okuma oyunuyla evlilik teklifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.