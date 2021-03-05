Aşık olduğunuzda vücudunuzda neler olur? Bedenin ve zihnin aşka verdiği 7 tepki!

Dizi, film ve kitapların en sık işlediği duygu aşktır. Aşk bazen gözün tamamen kör olması bazen ise deliliktir. Romatizm öğelerini içerisinde barındıran her aşkın sonu ne yazık ki mutlu bitmez. İnsani duyguların başında gelen aşk pek çok araştırmaya da konu olmuştur. Psikolojik olarak açığa çıkan aşk duygusu çoğu zaman fizyolojiyi de etkiler. Nedeni her ne olursa olsun, aşık olmanın bizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak etkilediği çok açık. Peki aşık olduğunuzda vücudunuza ne olur? Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık ve derledik. BEYİN DOPAMİN ÜRETİR Sevdiğiniz kişiyi düşündüğünüzde vücudunuzda mutluluk hissinden sorumlu olan dopamin hormonu devreye girer. Lezzetli yemekler yemek veya en sevdiğiniz müzikleri dinlemek gibi zevk aldığınız bir şey yaptığınızda da aynı hormon iş başındadır. Bu durum aslında öforiye neden olur. Öfori, aşırı abartılı bir mutluluk duygusudur. Bu insanlar kendilerini dertsiz, kaygısız, stressiz hissederler. Normal duygusal tepkilerde ortaya çıkan duyguların ötesinde anormal derecede aşırı mutlu olma halidir. Yani aslında aşıkken içimizden taşan sevinç duygusunun nedeni tamamen budur.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR Dünya genelinde pek çok kişi tansiyon hastalığıyla mücadele eder. Ancak yapılan araştırmalara göre aşk kan basıncını düşürüyor ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Sevdiğiniz ya da sizi destekleyen biriyle günlük yaşamınızdaki detayları düzenli olarak paylaşmak rahatlama hissinin oluşmasını sağlar. AĞRI TOLERANSINI ARTTIRIR Bilim insanları, aşık olunan kişiye bakıldığında beynin ağrı hissini azaltan bir mekanizmayı tetiklediğini keşfettiler. Aşık olunan kişinin bir fotoğrafına bakmak bile rahatlamayı sağlıyor. FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ HİSSETTİRİR Ruh eşini bulma durumu fiziksel sağlığın olumlu yönde etkilenmesinde sebep olur. Yapılan araştırmalara göre aşk daha sağlıklı bir kalbe, daha güçlü bir bağışıklık sistemine, kilo kaybına ve daha uzun bir yaşama işaret eder. KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR Bu maddenin biraz anlamsız göründüğünün farkındayız. Ancak aşkın mucizevi gücü kemikler üzerinde de etkilidir. Bir çalışma, destekleyici ve huzurlu bir ilişki içinde olan erkeklerin daha güçlü kemiklere sahip olduğunu gösterdi. Bu gerçek ise bilim insanlarını, bunun doğal bir tepki mi, yoksa sadece ilişkisi olan erkeklerin kendilerine daha iyi bakmaları ve daha iyi beslenmeleri nedeniyle mi olduğu sorusunu sormaya yöneltti. Nitekim bu sorunun cevabı henüz bulunamadı. Ancak bir ilişkisi olan erkeklerin daha güçlü kemiklere sahip olduğu biliniyor.