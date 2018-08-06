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Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olmuştu! Demi Lovato'dan ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılan ABD'li pop şarkıcısı Demi Lovato, ilk kez açıklama yaparak uyuşturucuyla mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olmuştu! Demi Lovato'dan ilk açıklama

Geçen ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılan pop şarkıcısı Demi Lovato, ilk kez açıklama yaptı.

25 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Instagram’da, “Alışkanlığımla ilgli yolculuğum hakkında her zaman açık oldum” şeklinde başlayan açıklamasında, “Öğrendiğim şey, bu hastalığın zamanla yok olan veya solan bir şey olmaması. Mücadele etmek zorunda olduğum bir şey ve mücadele henüz tamamlanmadı” dedi.

24 Temmuz’da hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının hangi maddeleri kullandığı kamuoyuna açıklanmadı.

Lovato, yaptığı açıklamada Tanrı’ya, hayranlarına, ailesine, ekibine ve Los Angeles’taki Cedars-Sinai Medical Center’da bulunan sağlık personeline teşekkür etti.

“Şimdi iyileşmek için zaman, sağlıklı olmaya odaklanma ve tedaviye devam etmem gerekiyor” diyen şarkıcı, “Mücadeleye devam” mesajı verdi.

Lovato, uzun zamandır uyuşturucu sorununun yanı sıra yeme bozukluğu ve bipolar hastalığıyla da mücadele ediyor.

Demi Lovato, geçen yıl yayınlanan YouTube belgeselinde alkol ve uyuşturucu kullanımıyla mücadelesinden açıkça söz etmişti.


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