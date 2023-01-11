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Aşırı zıt anlamlısı nedir? Aşırı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlam olarak birbirinin karşıtı olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak ifade edilir. Diğer bir ifadeyle zıt anlamlı kelimeler karşıt anlamlı sözcükler olarak da tanımlanır. Günlük yaşamda çok sık bir şekilde karşılaştığımız zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tam aksi durumu anlatan kelimelerdir. Kelimelerin aynı anlam doğrultusunda birbirleriyle anlam olarak karşıtlık yaratması, aynı görevde ve bağlamda kullanılması gerekir. Fazlalık bildiren aşırı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Aşırı zıt anlamlısı nedir? Aşırı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aşırı kelimesi dilimizde oldukça sık bir şekilde kullanılan ve günlük yaşamda çok sık duyduğumuz kelimelerden biridir. Aşırı sözcüğü Eski Türkçe olan kelimelerden biridir. Uzun yıllardan beri dilimizde olan ve kullanılan aşırı kelimesi Eski Türkçede "çok, çok iyi, son derece" anlamında kullanılan "aşru" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre aşırı kelimesinin anlamları:

  • Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla
  • Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan
  • Gereğinden fazla, çok
  • Ötede, ötesinde
  • Gereğinden fazla olarak
Basit zıt anlamlısı nedir? Basit zıt anlamlısı nedir?

Aşırı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde pek çok kelime eş anlamlıya sahip olsa da zıt anlamlıya sahip olmayabilir. Örneğin aşırı kelimesinin zıt anlamı karşılığı yoktur ancak eş anlamlı karşılıklara sahiptir. Cümle içinde aşırı kelimesine alternatif olarak aynı anlamda kullanılabilecek kelimeler bulunsa da aşırının zıt anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler yoktur.

Zıt anlamlı kelimelerin en belirgin özelliklerinden biri birbirleri ile çelişen anlam barındırmalarıdır. Yani bir kelimenin zıt anlamlı olan kelimesi o kelimenin tam tersi anlamını taşıyan kelimedir. "Ilımlı" ve "ölçülü" kelimeleri aşırı zıt anlamlısı kelimeler olarak kullanılsa da bu kelimeler tam olarak aşırının zıt anlamını karşılamazlar. Ayrıca Türk Dil Kurumu aşırı kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime de belirtmemiştir.

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Aşırının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aşırı kelimesi ile karşıt yani zıt anlama gelen kelimeler yoktur. Ilımlı ve ölçülü kelimeleri aşırının zıt anlamlısı olarak kullanılsa da aşırı zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur. Aşırı kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Onunla dans ederken heyecandan aşırı bir şekilde hareket etmiştim.
  • Çok aşırı konuşur ve etrafındaki herkese karşı dozunu hep aşardı.
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