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Amfoter metal nedir? Amfoter metaller kimle tepkime verir?

06.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amfoter metaller element ya da bileşik olabilir. Amfoterler hem bazlarla hem de asitlerle tepkimeye girerler. Yarı metaller elementlerin ya da metallik özellik gösteren elementlerin bir bölümü, proteinler ya da aminoasitler amfoterik özellik vardır. Peki, amfoter nedir?

Amfoter metal nedir? Amfoter metaller kimle tepkime verir?

İçindekiler

  • Amfoter metal nedir?
  • Amfoter metallerin özellikleri nelerdir?
  • Amfoter metaller hangi gruptadır?
  • Amfoter metaller kimle tepkime verir?
  • Amfoter metaller kodlama

Amfoterler bazik ve asidik özellikleri taşıyan elementlerdir. Bir elementin hidroksit veya oksitinin amfoterliği, periyodik cetvel üzerindeki yerine ve elektronegatiflik şiddetinin düzeyine bağlıdır. En düşük eletronegatifliğe sahip olan IA ve IIA gruplarında bulunan elementler, hidroksitleri ve oksitleri güçlü şekilde bazik değer taşır.

Amfoter metal nedir?

Amfoter element ya da bileşikler, oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri aynı anda taşırlar. Bazlar ve asitlerle tepkime gösteren amfoter metallere Zn, Sn, Pb gibi elementleri örnek gösterebiliriz. Amfoter yapıya sahip olan yani içerisinde birçok amfoter özellik barındıran elementler de vardır. Aynı zamanda bazı elementlerin içerisindeki mevcut oksitler amfoter olabilir.

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Amfoter metallerin özellikleri nelerdir?

  • Amfoter maddelerin hidroksitleri ve oksitleri, asidik ve bazik karakterleri bir arada taşır.
  • Amfoter metal, amfoter bileşik, amfoter madde ya da amfoter element olarak adlandırılırlar.
  • Amfoter metaller, baz özelliğine ya da asit özelliğine sahip olabilen maddelerdir.
  • Amfoter elementler, tepkimeye gireceği maddeye göre asit ya da baz gibi davranır.
  • Amino asitler, içlerinde amfoter özellik barındıran maddelerdir.
  • Kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit, magnezyum oksit, potasyum oksit gibi bileşikler amfoter metallerdir.

Amfoter metaller hangi gruptadır?

Periyodik cetvel üzerinde genellikle orta kısımdalardır. Cetvelin tam orta segmentinde olan elementlerin, ortalama basınçta elektronegatiflik içermesinin nedeni hidroksit, oksit, hatta bir kısmının sülfitlerinin amfoter özellik taşımasıdır.

Periyodik tablo üzerinde amfoter metal olan elementler Be, Pb, Zn, Sn, Cr ve Al elementleridir.

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Amfoter metaller kimle tepkime verir?

Amfoter metaller, farklı maddelerle tepkimeye girebilen metallerden biridir. Soy metaller ile tepkimeye giren amfoter metaller, aynı zamanda oksitlenme ile de tepkimeye girerler.

Amfoter metaller bazlarla tepkime verir mi?

Amfoter özelliği taşıyan bir metal, asit eklenmesiyle baz özelliği taşımaya başlar. Amfoter metallerin bazlar ile yaptığı tepkime sonucu çift katyonlu tuz oluşur. Bunun yanı sıra metaller ile tepkime sonucunda su ve tuz ortaya çıkmaktadır.

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Amfoter metaller su ile tepkime verir mi?

Amfoter metaller, birebir olarak su ile tepkimeye girmez. Amfoter metallerin su ile ilgisiniz şu şekilde ifade edebiliriz:

Amfoter metaller, tepkime gösterdikleri maddenin cinsine göre farklı açılardan tepkiler ortaya çıkarır. Bu tepkilere örnek olarak su ve asidi verebiliriz. Yalnız bu durum dışında amfoter metaller su ile tepkime gösteremezler.

Amfoter metaller kodlama

Amfoter maddeler kolay ezberlenebilmesi için kodlanan elementlerdir. Amfoter elementler: Cr, Al, Pb, Sn, Be, Zn. Bu elementleri içeren bir cümle ile amfoter metallerin kodlaması yapılır.
Bu konuda en çok kullanılan örneklerden biri: “Zengin Cariye Almanın Sonu Pişbanlıkla Biter.”

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