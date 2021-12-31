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SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in isteği ağlattı: Oyuncaklarımı özledim

31.12.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde doku nakli yapılarak, normal servise alınan Asiye Ateş'in sağlık durumu iyi gidiyor. Hastanede geçirdiği süreçte ailesinin başından bir an olsun ayrılmadığı küçük Asiye'nin sıklıkla, oyuncaklarını özlediği ve eve gitmek istediğini dile getirdiği belirtildi.

SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in isteği ağlattı: Oyuncaklarımı özledim

Son dakika: Gaziantep’te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş (4), uyandırılmış normal servise alınmıştı. Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtilirken hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan merkez laboratuvarı ve turunçgil köşesinin açılışında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin bilgi vermiş, tedavinin devam ettiğini ifade ederek, “Enfeksiyon bulguları istediğimiz düzeye azalırsa birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor. Çünkü bizim hedefimiz Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak. Şu ana kadar dokularını onardık. Hayati riskini ekarte ettik. 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor" demişti.

''SİNİRLERİN GEÇTİĞİ NOKTA HASAR GÖRMÜŞ''

Asiye'nin işitme kaybı ve yüz felci ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, henüz detaylı muayene edilemediğini belirterek şöyle konuştu:
“Yüzünde sinirin geçtiği nokta hasar görmüş. Ancak şu aşamada çok bir şey söylemek doğru değil. Net muayene edilemedi. Muayene edilince daha iyi bilgi alacağız. Yüz felci ihtimali var ise, ki olma ihtimali var, ona göre ameliyatlar da yapılacak. İşitme kaybı da aynı şekilde birkaç gün içinde netleşecek. Daha sonrasında rehabilitasyon süreci başlayacak."

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''SAÇSIZ DERİYİ SAÇLI HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ''

Bundan sonraki operasyonlar hakkında açıklama yapan Özkan, “Asiye’nin saçlı derisinde bir kaybı vardı. Öncelikle beyin dokusu ile ilgili sıkıntılarımız vardı onların önüne geçtik. Bundan sonraki süreçte yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak, saçsız deriyi saçlı hale getirmek için uğraşacağız. Daha çok estetik amaçlı ama onlara şu an başlamak erken. Şu an halen şokta. Yaşadığı çok da kolay bir şey değil. Ciddi bir travma. Anne babası ile olmak ona güvende hissettiriyor. Durumu gayet iyi, psikolojik olarak iyi görünüyor. Ufak ufak ameliyatlar olacak iyileşmesi 1 yılı bulacak” dedi.

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''OYUNCAKLARIMI ÖZLEDİM''

Öte yandan Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, normal servise alınan Asiye'nin sıklıkla oyuncaklarını özleyip ağladığı belirtildi. Baba Hüseyin Ateş, "Normal serviste ağızdan besleniyor. Biraz sıkıntıları var. Ama onu sağlıklı görmek, iyileşeceğini bilmek ailecek bizi mutlu ediyor. 'Eve ne zaman gideceğiz, oyuncaklarımı özledim' diyerek ağlıyor" dedi.

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