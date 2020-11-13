MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 102 setinden veda...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 102 setinden veda...

13.11.2020 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 102 setinden veda...

Neftlix’in Türk orijinal yapımları arasında yer almayı başaran Aşk 101 dizisi yeni sezonunda Aşk 102 adıyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Aşk 102 çekimlerinde sona gelindiğini başrol oyuncularından Selahattin Paşalı yaptığı paylaşımla duyurdu.

İlk sezonuyla Netflix Türkiye listelerinde en çok izlenen yapımlar arasında yer almayı başaran Aşk 101 dizi 2. seonda Aşk 102 ismiyle çekimlerine başlanmıştı. Koronavirüs pandemisi koşulları içerisinde gerçekleştirilen Aşk 102 dizisi çekimlerinde koronavirüs paniği yaşanmıştı. Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı’nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüs arası verilen dizinin çekimlerinde sona gelindi. Aşk 102 setinden veda karesini Selahattin Paşalı sosyal medya hesabından paylaştı. Aşk 102 dizisinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekleyen hayranları ünlü oyuncunun paylaşımından sonra heyecanlandı.

Aşk 102 dizisi bitecek mi? Aşk 102 dizisinde son durum ne?Aşk 102 dizisi bitecek mi? Aşk 102 dizisinde son durum ne?

ÇEKİMLERİ BİTTİ

selahattin paşalı

Netflix’in orijinal Türkiye yapımlarından biri olan Aşk 101’in devamı niteliğindeki Aşk 102 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizide Osman karakterine hayat veren Selahattin Paşalı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2. sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi.

selahattin paşalı2

Aşk 102 dizisinin çekimlerinden kareleri paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, “Hüzünlü hoşçakal yok” notunu ekledi. Başarılı oyuncunun paylaşımı takipçilerinden “Sonunda yeni sezon geliyor, mükemmel bir sezon olacak” yorumlarını aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Ünlü oyuncu, Türk süper kahramanı canlandıracak!Ünlü oyuncu, Türk süper kahramanı canlandıracak!
Masterchef Ayyüce yeniden eleme potasında yarışacak!Masterchef Ayyüce yeniden eleme potasında yarışacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün

Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün

Altın fiyatları için flaş tahmin

Altın fiyatları için flaş tahmin

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Azeri ve Türkler yorum yağdırdı! 'Seninkiler teslim oldu'

Azeri ve Türkler yorum yağdırdı! 'Seninkiler teslim oldu'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Diğer Haberler

Bir Başkadır'a Tülin Özen'in yatak sahnesi damga vurdu!

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

La Casa De Papel 5. sezondan ipucu... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezona dair şok iddia! Taraf değiştiriyor

Akıncı dizisinden ilginç fragman! Şükrü Özyıldız, Türk süper kahramanı canlandıracak

Ünlü oyuncu, Türk süper kahramanı canlandıracak!

Alev Alev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Şimal'dan başka biri olma şansın yok" Alev Alev 2. son bölümde neler oldu?

Alev Alev'de çarpıcı sahne! "Başka biri olma şansın yok"

Mucize Doktor 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa: Ben hasta değilim, otizmliyim! Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

Ben hasta değilim, otizmliyim

Bir Zamanlar Çukurova 72. son bölümde Behice'yi kim vurdu? Behice öldü mü? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da şok final!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.