Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 102 setinden veda...

İlk sezonuyla Netflix Türkiye listelerinde en çok izlenen yapımlar arasında yer almayı başaran Aşk 101 dizi 2. seonda Aşk 102 ismiyle çekimlerine başlanmıştı. Koronavirüs pandemisi koşulları içerisinde gerçekleştirilen Aşk 102 dizisi çekimlerinde koronavirüs paniği yaşanmıştı. Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı’nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüs arası verilen dizinin çekimlerinde sona gelindi. Aşk 102 setinden veda karesini Selahattin Paşalı sosyal medya hesabından paylaştı. Aşk 102 dizisinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekleyen hayranları ünlü oyuncunun paylaşımından sonra heyecanlandı.

ÇEKİMLERİ BİTTİ

Netflix’in orijinal Türkiye yapımlarından biri olan Aşk 101’in devamı niteliğindeki Aşk 102 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizide Osman karakterine hayat veren Selahattin Paşalı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2. sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Aşk 102 dizisinin çekimlerinden kareleri paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, “Hüzünlü hoşçakal yok” notunu ekledi. Başarılı oyuncunun paylaşımı takipçilerinden “Sonunda yeni sezon geliyor, mükemmel bir sezon olacak” yorumlarını aldı.

