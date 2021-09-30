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Aşk 101 oyuncusu Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler

30.09.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk 101 dizisinin final galasında Kubilay Aka'nın cümleleri tepki çekti. Asla özür dilemediğini belirten Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem" diyerek herkesi şaşırttı.

Bir dönem Miray Daner ile aşk yaşayan oyuncu Kubilay Aka ilginç sözleriyle gündemde. Aşk 101 dizisinin final galasında Kubilay Aka yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Konu özür dilemeye geldiğinde asla özür dilemediğini belirten Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" şeklinde konuşarak sosyal medyada tepki topladı.

Ayrıca Kubilay Aka ile bir zamanlar birlikte olan güzel oyuncu Miray Daner'e de "kurtulmuşsun" şeklinde yorumlar yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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