Aşk 101 oyuncusu Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler

Bir dönem Miray Daner ile aşk yaşayan oyuncu Kubilay Aka ilginç sözleriyle gündemde. Aşk 101 dizisinin final galasında Kubilay Aka yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Konu özür dilemeye geldiğinde asla özür dilemediğini belirten Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" şeklinde konuşarak sosyal medyada tepki topladı.

Ayrıca Kubilay Aka ile bir zamanlar birlikte olan güzel oyuncu Miray Daner'e de "kurtulmuşsun" şeklinde yorumlar yapıldı.



