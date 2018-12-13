'Aşk Adası'ndan çıkıp sahilde aşka geldiler

İddiaları yalanlasalar da görüntüler bambaşka!
Denizde aşka geldiler
Bir dönem haklarında çıkan 'nişanlandılar' iddialarını yalanlayan Megan Barton Hanson ve Wes Nelson, Mauritius tatilinde oldukça samimi şekilde görüntülendiler.
Eski model Megan, kıvrımlı bedenini ortaya çıkaran seksi bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti.
İngiliz basnında sık sık nişanlandıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayan çiftin bu tatilde olduça samimi çekilde görüntülenmesi hayranlarını meraklandırmaya yetti.
Sporcu geçmişi olan genç model Megan Barton Hanson yuvarlak hatlı vücuduyla dikkat çekerken, Wes Nelson karın kaslarıyla adeta şov yaptı.
Kumlu sahilde bol bol öpüşen çiftin romantik halleri aralarında sevgiyi gözler önüne serdi.
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