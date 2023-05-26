Aşk Adası'nın yıldızıydı! Ekin Su yaptırdığı göğüslerini sergiledi

Daha önce "Kuzey Yıldızı İlk Aşk"ta rol alan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu müstehcen olayların yaşandığı Aşk Adası'na katılarak şampiyon olmuştu. Yarışmadaki sevgilisini kısa süre önce başka kadınlarla yazışırken yakalayan ama ilişkisine de devam eden Ekin Su son pozlarıyla dikkat çekti.

Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'na girmeden önce göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiğini itiraf etmiş ve silikon da taktırmıştı.

Ekin Su Cülcüloğlu erkek arkadaşı Davide Sanclimenti ile İspanya'nın İbiza kentinde güneşlenirken poz verdi. Siyah bikinisiyle yeni yaptırdığı göğüslerini sergileyen TV yıldızı hayranlarını ikiye böldü.



Kimi Ekin Su'ya "Güzelsin" derken kimi de "Silikon çok yapmacık" yorumlarında bulundu.

Oyuncunun eski hali de herkesi bir hayli şaşırttı.



