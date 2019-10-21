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Aşk Ağlatır 8. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Aşk Ağlatır'da Yusuf ve Ada arasında kıskançlık krizi!

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 01:19 | Son Güncelleme

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 8. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanında, Ada ve Yusuf’un birlikte satış yaptığı sahnede Yusuf’un hediye ettiği şapkayı takan Ada’nın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Rüzgar’ın Ada’yı aramasıyla, Yusuf ve Ada arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Peki Aşk Ağlatır 7. son bölümde neler oldu? İşte Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünden ilk sahne ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 27 Ekim Pazar akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Aşk Ağlatır (4)

Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde Yusuf ve Ada arasında kıskançlık nedeniyle soğuk rüzgarlar esecek.

Aşk Ağlatır (2)

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

Aşk Ağlatır (3)

AŞK AĞLATIR’IN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ada’ya gerçekleri itiraf etmeye hazırlanan Yıldırım, Nihal’in gelmesiyle sözlerini tamamlayamadı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Nihal’i korumak isteyen Yıldırım’a çarpan araba izleyenleri şoke etti. Ada ve Rüzgar’ı bir arada gören ve yanlış anlayan Yusuf, Ada’ya karşı soğuk davranmaya başladı. Yusuf’un kendisine mesafeli davranmasına anlam veremeyen Ada, onunla konuşmaya karar verdi. Ada, Yusuf’a o gece neden Rüzgar’la birlikte olduklarını anlattı ve sadece onu sevdiğini söyledi. Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalân’dan ayrıldı ve artık aralarında engel kalmayan iki aşıktan mutlusu yoktu. Yoğun bakımdan çıkan Yıldırım kendine gelirken Nihal Mert’e, Ada’nın servetlerinin gerçek sahibi olduğunu itiraf etti. Ada ve Yusuf’a hamile olduğunu söyleyen Nalan bir kez daha aşıkların arasını bozarken, Mert’in planından habersizdi. Nalan’ı gizlice takip eden ve her şeyden haberdar olan Mert, gerçekleri ortaya çıkarmak istedi. Çocuğun kimden olduğunu öğrenmek için Yusuf’la yüzleşmek isteyen Mert, korkulu gözlerle ona bakan Nalan’a rağmen Yusuf’a kapıyı açacak mıydı?

Aşk Ağlatır (6)

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor. Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü 27 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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