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  4. Aşk belgelendi! Ünlü Youtuber Berkcan Güven influencer sevgilisiyle görüldü

Aşk belgelendi! Ünlü Youtuber Berkcan Güven influencer sevgilisiyle görüldü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 12:57
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Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in Amerika'da yaşayan influencer Hailey Eylül Sani'yle aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü çiftin aşkı sonunda belgelendi. Berkcan Güven ve Hailey Eylül Sani Fenerbahçe maçında görüntülendi.

MYNET-Çektiği videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve son dönemlerin en popüler Youtuber'larından bir tanesi olan Berkcan Güven özel hayatıyla gündemde.

Ünlü Youtuber'ın Amerika'da yaşayan influencer Hailey Eylül Sani'yle aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

AŞK İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Berkcan Güven'in geçtiğimiz günlerde influencer Hailey Eylül Sani ile Alaçatı'da bir mekanda samimi şekilde dans ettiği öne sürülmüştü.

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Aşk iddialarının gerçek olup olmadığı konuşulmaya başlanırken Gossip Pasta tarafından görüntülenen Berkcan ve Hailey ilk kez beraber görüntülenmişti.

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BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER

Berkcan Güven ve Hailey Eylül Sani bu sefer de geçtiğimiz akşam oynan Fenerbahçe-Lugano maçını izlemek için gittikleri tribünde birlikte görüntülendi. Böylelikle aşk belgelenmiş oldu.

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YouTuber fenomen
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