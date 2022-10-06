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Aşk değil, ölüm öpücüğü! Sevgilisini öpünce hastanelik oldu... “Artık erkeklerle öpüşmek bile güvenli değil”

06.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Janella Gonzalez isimli bir kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olmayı başardı. 27 yaşındaki kadın erkek arkadaşıyla yakınlaştığı bir gece geçirdikten sonra ertesi sabah üst dudağı şişmiş bir şekilde uyandı. Dudağının neredeyse burnuna kadar şiştiğini ifade eden Gonzalez, nefes almakta zorlanması üzerine hastaneye gitti. Hastanede kadının alerjik reaksiyon gösterdiği ifade edildi.

Aşk değil, ölüm öpücüğü! Sevgilisini öpünce hastanelik oldu... “Artık erkeklerle öpüşmek bile güvenli değil”

TikTok’ta Janella Gonzalez isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kullanıcıları şaşırtmayı başardı. 27 yaşındaki Gonzalez bir gece öncesinde sevgilisiyle buluştuğunu ve yakınlaştıklarını söyledi. Sevgilisiyle öpüştükten sonra uyuduğunu dile getiren Gonzalez sabah uyandığında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. Hastaneye gittiğinde alerjik reaksiyon gösterdiğini öğrenen Gonzalez, reaksiyona neyin sebep olduğunu bulmaya çalıştı. Kabuklu deniz canlılarına karşı alerjisi olduğunu belirten Gonzalez önceki gece hiç yemek yemediğini fark etti. 827 bin izlenen paylaşımda Gonzalez, “Ben hiçbir şey yememiştim. Ama alerjiyi neyin tetiklediğini bulmak için uğraştım” dedi.

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“ALERJİ TESTİNDEN DAHA İYİ”

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Sevgilisine mesaj atan Gonzalez buluşmalarından önce herhangi bir deniz ürünü yiyip yemediğini sordu. Erkek arkadaşı ise o günün erken saatlerinden kızarmış karidesli bir pilav yediğini söyledi. Gonzalez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Artık erkeklerle öpüşmek bile güvenli değil. Kendinizi kollayın” dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın yorumlarında benzer bir durum yaşadığını ifade eden pek çok kullanıcı yerini aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Arkadaşımın kız kardeşi düğün sabahı karpuz yedikten sonra nişanlısını öptü ve onun çok alerjisi var. Düğünü iptal etmek zorunda kaldılar” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kocamın deniz tarağına alerjisi olduğunu tam olarak böyle öğrendik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Alerji testinden daha iyi” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok alerji
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