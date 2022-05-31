Aşk engel tanımadı! Sevgilisiyle evlenmek için Bangladeş'ten Hindistan'a yüzdü

22 yaşındaki Krishna Mandal isimli Bangladeşli bir kadın, Facebook'ta Abhik adındaki bir adam ile tanıştı ve ona aşık oldu. Sevgilisine kavuşarak onunla evlenmek isteyen kadın pasaportu olmadığı için ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmayı tercih etti. Polis kaynaklarına göre, Krishna önce Kraliyet Bengal Kaplanları ile tanınan Sundarbans'a girdi. Ormanı yürüyerek geçtikten sonra gideceği yere ulaşmak için nehirde yaklaşık bir saat yüzdü.

EVLENDİLER AMA...

Hindistan’a ulaştıktan 3 gün sonra Krishna ile Abhik, Kalküta'daki Kalighat tapınağında evlendi. Ancak yeni gelin ülkeye yasadışı yollardan girmekten tutuklandı. Kaynaklar, Krishna'nın Bangladeş Yüksek Komisyonuna teslim edilebileceğini söyledi.



