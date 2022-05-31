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  4. Aşk engel tanımadı! Sevgilisiyle evlenmek için Bangladeş'ten Hindistan'a yüzdü

Aşk engel tanımadı! Sevgilisiyle evlenmek için Bangladeş'ten Hindistan'a yüzdü

31.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi Krishna Mandal olarak açıklanan 22 yaşındaki Bangadeşli bir kadın, Hindistan’da yaşayan erkek arkadaşına ulaşmak istedi. Erkek arkadaşıyla onun ülkesinde evlenmeyi planlayan Mandal, Hindistan'a ulaşmak için sınırı yüzerek geçti. Ardından ise Sunderbans'ın vahşi ormanlarında tek başına yürüyerek yasadışı bir şekilde ülkeye giriş yapmayı başardı. Mandal sevgilisine ulaşmasına rağmen ülkeye yasadışı yollarla girdiği için tutuklanarak sınırdışı edildi.

Aşk engel tanımadı! Sevgilisiyle evlenmek için Bangladeş'ten Hindistan'a yüzdü

22 yaşındaki Krishna Mandal isimli Bangladeşli bir kadın, Facebook'ta Abhik adındaki bir adam ile tanıştı ve ona aşık oldu. Sevgilisine kavuşarak onunla evlenmek isteyen kadın pasaportu olmadığı için ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmayı tercih etti. Polis kaynaklarına göre, Krishna önce Kraliyet Bengal Kaplanları ile tanınan Sundarbans'a girdi. Ormanı yürüyerek geçtikten sonra gideceği yere ulaşmak için nehirde yaklaşık bir saat yüzdü.

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EVLENDİLER AMA...

Hindistan’a ulaştıktan 3 gün sonra Krishna ile Abhik, Kalküta'daki Kalighat tapınağında evlendi. Ancak yeni gelin ülkeye yasadışı yollardan girmekten tutuklandı. Kaynaklar, Krishna'nın Bangladeş Yüksek Komisyonuna teslim edilebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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