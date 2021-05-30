Aşk Gemisi'nin kaptanı usta oyuncu Gavin MacLeod yaşamını kaybetti!

Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemde yayınlanan TRT'de merakla beklenen dizilerden biri olan Aşk Gemisi'nde 9 sezon boyunca kaptan karakterine hayat vermesiyle büyük üne sahip olan Gavin MacLeod, yaşamını yitirdi. California, Palm Desert’daki evinde hayata veda eden oyuncunun ölüm haberini üvey kızı verdi. MacLeod’un ölümü ise sanat camiasasını derinden etkiledi.
1977'den 1986'ya kadar devam eden Aşk Gemisi dizisinin kaptanı Gavin MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti. Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, Gavin MacLeod’un California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti.
Asıl adı Allan See olan MacLeod, ilk adını bir Fransız filminde rol aldıktan sonra onu New York’ta Ithaca Koleji’nde oyunculuk kariyerine devam etmesi için teşvik eden drama öğretmeninden aldı. Üniversiteden sonra A Hatful of Rain ve pek çok Broadway oyununda ve I Want to Live gibi filmlerde yardımcı oyuncu oldu.
MacLeod, Gene Kelly’den Janet Jackson’a kadar pek çok yıldızların konuk olduğu bir gemi yolculuğuna çıkmaya karar verdi ve böylece Aşk Gemisi ortaya çıktı.
Eleştirmenler tarafından küçümsenmesine rağmen, dizi oldukça popüler oldu. 11 sezon süren dizinin yanında MacLeod’un yine geminin dümeninde olduğu iki film de dahil olmak üzere birkaç TV filmi de yapıldı. Son televizyon çalışmaları arasında Touched by An Angel, JAG ve The King of Queens vardı.
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