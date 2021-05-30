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Aşk Gemisi'nin kaptanı usta oyuncu Gavin MacLeod yaşamını kaybetti!

30.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Aşk Gemisi'nde kaptan rolüne hayat veren usta oyuncu Gavin MacLeod 90 yaşında hayatını kaybetti. Macera Gemisi, Tatlı Budala ve Mücadele Tepesi gibi filmlerde yer alan Amerikalı oyuncunun ölüm haberini iseüvey kızı Stephanie Steele Zalin duyurdu.

Aşk Gemisi'nin kaptanı usta oyuncu Gavin MacLeod yaşamını kaybetti!

Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemde yayınlanan TRT'de merakla beklenen dizilerden biri olan Aşk Gemisi'nde 9 sezon boyunca kaptan karakterine hayat vermesiyle büyük üne sahip olan Gavin MacLeod, yaşamını yitirdi. California, Palm Desert’daki evinde hayata veda eden oyuncunun ölüm haberini üvey kızı verdi. MacLeod’un ölümü ise sanat camiasasını derinden etkiledi.

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI

1977'den 1986'ya kadar devam eden Aşk Gemisi dizisinin kaptanı Gavin MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti. Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, Gavin MacLeod’un California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti.

Aşk Gemisi'nin kaptanı usta oyuncu Gavin MacLeod yaşamını kaybetti!

GAVİN MACLEOD KİMDİR?

Asıl adı Allan See olan MacLeod, ilk adını bir Fransız filminde rol aldıktan sonra onu New York’ta Ithaca Koleji’nde oyunculuk kariyerine devam etmesi için teşvik eden drama öğretmeninden aldı. Üniversiteden sonra A Hatful of Rain ve pek çok Broadway oyununda ve I Want to Live gibi filmlerde yardımcı oyuncu oldu.

MacLeod, Gene Kelly’den Janet Jackson’a kadar pek çok yıldızların konuk olduğu bir gemi yolculuğuna çıkmaya karar verdi ve böylece Aşk Gemisi ortaya çıktı.

Aşk Gemisi'nin kaptanı usta oyuncu Gavin MacLeod yaşamını kaybetti!

Eleştirmenler tarafından küçümsenmesine rağmen, dizi oldukça popüler oldu. 11 sezon süren dizinin yanında MacLeod’un yine geminin dümeninde olduğu iki film de dahil olmak üzere birkaç TV filmi de yapıldı. Son televizyon çalışmaları arasında Touched by An Angel, JAG ve The King of Queens vardı.


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Amerika
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