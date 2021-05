Aşk Gemisi'nin kaptanı usta oyuncu Gavin MacLeod yaşamını kaybetti!

Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemde yayınlanan TRT'de merakla beklenen dizilerden biri olan Aşk Gemisi'nde 9 sezon boyunca kaptan karakterine hayat vermesiyle büyük üne sahip olan Gavin MacLeod, yaşamını yitirdi. California, Palm Desert’daki evinde hayata veda eden oyuncunun ölüm haberini üvey kızı verdi. MacLeod’un ölümü ise sanat camiasasını derinden etkiledi.

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI

1977'den 1986'ya kadar devam eden Aşk Gemisi dizisinin kaptanı Gavin MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti. Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, Gavin MacLeod’un California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti.

GAVİN MACLEOD KİMDİR?

Asıl adı Allan See olan MacLeod, ilk adını bir Fransız filminde rol aldıktan sonra onu New York’ta Ithaca Koleji’nde oyunculuk kariyerine devam etmesi için teşvik eden drama öğretmeninden aldı. Üniversiteden sonra A Hatful of Rain ve pek çok Broadway oyununda ve I Want to Live gibi filmlerde yardımcı oyuncu oldu.