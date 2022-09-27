Aşk hikayesinde son perde! Eşini onun için terk etmişti, şimdi onu da bıraktı

En son Ukraynalı bir başka mülteci kadını ve onun sevgilisini de yanlarına aldıklarını açıklayan çift, kendilerine kurdukları yeni hayattan mutlu görünüyorlardı. Brilikte bir ev kurup, beraber yaşamaya başlamışlardı. Ancak Tony Garnett, kendisinin 30. yaş gününde yaşadıkları bir tartışmanın bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

TAHAMMÜL EDEMEDİ

İlişkilerinin kesinlikle bittiğini açıklayan Garnett, artık genç kadın tahammül edemediğini açıkladı. Aldığı kararlarla insanla bir aptal gibi göründüğünü bildiğini söyleyen genç adam, yeni ilişkisinin yürümesi için çok çalıştığını ve her türlü ekstra çabayı sarf ettiğini iddia etti.

POLİSİ ARAMIŞ

Tony, tartışmanın, diğer iki Ukraynalı mülteci Sofiia Rastorhuieva ve erkek arkadaşı Illia Tronevych ile kalırken patlak verdiğini ancak oldukça ileri bir boyuta ulaştığı için polisi aramak zorunda kaldığını da ekledi. Çift, Tony'nin Sofiia'nın barınma talebinde bulunduğu bir Facebook başvurusunu fark etmesi üzerine birlikte kalmaya başlamıştı.

''HATAYDI''

Tony, Sofia ile yeni bir ilişkiye başlamanın artık bir "hata" olduğunu düşünüyor. Ancak yine de onun için üzgün olduğunu, onu tamamen terk etmediğini ve Sofiia'ya yeniden ev verilmesi için yerel belediye ve İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçmek istediğini açıkladı.

İSTEMİYOR

"Umarım yaşayacak güvenli bir yer bulur ve daha mutlu bir yerdedir. Ama o bana göre değilmiş.'' diye konuşan Tony, ayrıldıklarından beri Sofiaa'nın onu sevdiğini ve uzlaşmak istediğini söyleyerek kendisine bir dizi mesaj gönderdiğini iddia etti ancak genç adam onu geri istemiyor.



