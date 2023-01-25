Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu! Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında? Hande Ataizi hangi dizilerde oynadı, evli mi?

Aşk-ı Memnu efsanesi film oluyor. Film için hazırlıklar devam ederken yeni isimler de belli olmaya başladı. Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dönem filmini Merve Göntem yazıyor. Filmde “Bihter”i Farah Zeynep Abdullah, “Nihal”i Helin Kandemir canlandıracak. Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i de belli oldu. Firdevs Yöreoğlu karakterine Hande Ataizi hayat verecek. Peki, Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında tüm bilgiler...

AŞK-I MEMNU FİLMİNİN FİRDEVS'İ BELLİ OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; üç sezon boyunca Camdaki Kız dizisinde Cana rolüyle muhteşem bir performans sergileyen, aynı zamanda en güzel giyinen oyuncuların başında gelen Hande Ataizi, yeni Firdevs Hanım oldu. Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.

HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer aldı.

Çeşitli olaylarla magazin gündeminde yer alan oyuncu, Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır. Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

2012 yılında Benjamin Harvey ile evlenen Hande Ataizi, 2018’de Harvey’le yollarını ayırdı. Harvey’den Aslan Leon Harvey adında bir çocuğu var.

Hande Ataizi son olarak Perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde üç sezon boyunca Cana karakterine hayat verdi.

