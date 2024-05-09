Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı ve Nihal'i bir araya geldi! Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın değişimi gündem oldu

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor.

Zaman zaman set görüntüleri Şinasi Serçe tarafından paylaşılan Aşk-ı Memnu'da baba kıza hayat veren Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmişti.

YENİDEN BİR ARADALAR

Dizi bitse de dostlukları devam eden ve zaman zaman buluşan Yöntem ve Kaya yeniden bir araya geldi. İkilinin birlikte verdiği pozu Selçuk Yöntem, takipçileriyle paylaştı.

Dizide "Adnan Ziyagil" karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, eski rol arkadaşına sarıldığı kareye "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi" notunu düştü.

DEĞİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

O kare kısa sürede sosyal medyada beğeni toplarken Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın değişimi gündem oldu. Yöntem'e 'Yaşlanmışsın' yorumları yapılırken Kaya'nın saçındaki değişim dikkat çekti.