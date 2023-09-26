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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk dolu karelerine yorum yağdı

26.09.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların unutulmaz yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu hala özet bölümleriyle gündeme geliyor. Beren Saat, Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrollerinde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Cemile karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pelin Ermiş yıllar içindeki değişimiyle çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu bu defa sevgilisi ile pozlarıyla gündeme geldi. Ermiş'in sevgilisi bakın kim çıktı.

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Cemile karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Yıllar içindeki değişimiyle sık sık konuşulan ünlü oyuncu bu defa aşk dolu kareleriyle gündeme geldi. Pelin Ermiş'in sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Pelin Ermiş'in sevgilisi kendisi gibi oyuncu Deva Enes Külahçı.

Pelin Ermiş sevgilisi

Bu zamana kadar birçok film ve dizide rol almış olan Deva Enes Külahçı şimdilerde Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor.

Pelin Ermiş SEVGİLSİ 3

Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982 yılında doğdu. İzmir'de doğan Pelin Ermiş'in ilk rolü 2007 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Vazgeç Gönlüm dizisinde ki Zeliha olmuştur.

Pelin Ermiş 2 sevgilisi

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk üzerine eğitim alan Ermiş, yine 2007 senesinde Kırmızı adlı yapımda yer alan oyuncunun yıldızı Beren Saat’in başrolünde yer aldığı Aşkı Memnu ile parladı.

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2011 senesinde Mazi Kalbimde Yaradır dizisinde Züleyha ile karşımıza çıkan oyuncu Fasulye, Hayat adlı yapımlarda yer almıştır.

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Cehennem adlı sinema filminde Esra karakteri ile beğeni almayı başaran oyuncu yine meşhur dizilerden Adını Feriha Koydum adlı dizide Gülsüm karakteri ile seyirci ile buluştu.

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Hangimiz Sevmedik dizisinde Emel karakteri ile kamera karşısına çıkan oyuncu son olarak 2017 yılında Kiraz Mevsimi adlı dizide rol almıştır.

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