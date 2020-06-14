MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son haliyle ilgili konuştu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son haliyle ilgili konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Aşk-ı Memnu'nun dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş'in son hali gündem olmuştu. Ermiş, estetik iddialarına konuk olduğu 2. Sayfa programında cevap verdi.

Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada olay oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Adını Feriha Koydum, Kiraz Mevsimi, Avlu, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Ermiş şortlu pozuyla gündem olmuştu.

Ermiş’in son fotoğraflarını gören takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri ise oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etmişti. Ermiş o iddialara dair samimi açıklamalar yaptı.

Estetik iddialarına cevap

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.
Bugüne kadar hiç operasyon geçirmediğini söyleyen oyuncu "Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.

GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK

GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK
Dizide rol aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu "Çok güzel günler geçirdik. O dönem inanılmaz bir ilgi vardı. Şimdi tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Eski görüntüleri görünce duygulanıyorum" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulut Aras ve Türkan Şoray'lı Sultan filmi nerede çekildi?

Gönüllere taht kurdu! Peki nerede çekildi?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'dan uyarı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'dan uyarı

Bestemsu Özdemir yine yakalandı! 'Beyefendiyi kendisine sorun'

Yine yakalandı! 'Beyefendiyi kendisine sorun'

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için 2 oda tuttu! 54 bin TL peşin...

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Linet havuz pozlarına devam ediyor! 'Öptüm ama...'

Bir havuz pozu daha! 'Öptüm ama...'

Yasmin Erbil bikinili pozlara devam ediyor! 'Linçlere karşı...'

Çirkin yorumlara inat bikinili poz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.