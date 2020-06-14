Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son haliyle ilgili konuştu

Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada olay oldu. Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Adını Feriha Koydum, Kiraz Mevsimi, Avlu, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Ermiş şortlu pozuyla gündem olmuştu. Ermiş’in son fotoğraflarını gören takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri ise oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etmişti. Ermiş o iddialara dair samimi açıklamalar yaptı.

Estetik iddialarına cevap

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Bugüne kadar hiç operasyon geçirmediğini söyleyen oyuncu "Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım" dedi.