Gaziantep'te vahşet! Önce dövüp sonra yakıp yerin 6 metre altına gömdüler

Gaziantep'te vahşetin detayları ortaya çıktı. Şehitkamil ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesinde yaşayan Erdal Öztürk, 2008 yılında kayboldu. Yakınlarının ulaşamadığı Öztürk'ün bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, aradan geçen zaman içerisinde Öztürk'e ulaşılamadı. Aradan geçen süreçte Öztürk'e ulaşılamazken, geçen yıl sonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 16 yıllık süreçte Öztürk'ün bulunamamış olmasının cinayete kurban gitmiş olma ihtimalini güçlendirdiği üzerinde durmaya başladı. Ailesi ve yakınlarını mercek altına alan ekiplerin incelemesinde Erdal Öztürk'ün dini nikahlı eşi S.Y.'nin olaydan kısa süre sonra başka birisiyle evlendirildiğini saptadı. Ekipler ayrıca incelemesinde Erdal Öztürk'ün kaybolmasından kısa süre önce kent merkezinden kırsal mahalleye taşındığını da belirledi.

DİNİ NİKAHLI EŞİNİN AİLESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

Cinayet ihtimali üzerinde duran ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada Öztürk'ün dini nikahlı eşinin ailesi tarafından öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Öztürk'ün eski kayınbabası Hanifi Yılgın, kayınbiraderleri Mehmet Hanifi Yılgın, Orhan Yılgın ve bacanağı olan Resul Yılgın'ı takibe aldı. Ekipler, araştırmasının ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

DÖVÜP,YAKIP YERİN 6 METRE DERİNLİĞİNE GÖMÜLÜ BULUNDU!

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulamasında Erdal Öztürk'ü aile içi bir nedenden çıkan tartışmanın ardından arazide dövüp, ardından yakıp yerin 6 metre altına gömdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin bu itirafının ardından Karahöyük Mahallesi'nde gösterilen yerde yaptığı kazı çalışmasında yerin 6 metre derinliğinde yakılmış olan Erdal Öztürk'ün kemik parçalarına ve lastik parçalarına ulaştı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





