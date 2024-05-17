HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaziantep'te vahşet! Önce dövüp sonra yakıp yerin 6 metre altına gömdüler

Gaziantep'te vahşet! Önce dövüp sonra yakıp yerin 6 metre altına gömdüler

17.05.2024 19:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te cinayetin detayları ortaya çıktı. 16 yıl önce kaybolan ve bir daha ulaşılamayan Erdal Öztürk’ün dini nikahlı eşi S.Y.’nin ailesi tarafından darbedilip lastik içinde yakılarak 6 metre derinliğe gömüldüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gaziantep'te vahşet! Önce dövüp sonra yakıp yerin 6 metre altına gömdüler

Gaziantep'te vahşetin detayları ortaya çıktı. Şehitkamil ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesinde yaşayan Erdal Öztürk, 2008 yılında kayboldu. Yakınlarının ulaşamadığı Öztürk'ün bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, aradan geçen zaman içerisinde Öztürk'e ulaşılamadı. Aradan geçen süreçte Öztürk'e ulaşılamazken, geçen yıl sonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

_55293 (3)

Ekipler, 16 yıllık süreçte Öztürk'ün bulunamamış olmasının cinayete kurban gitmiş olma ihtimalini güçlendirdiği üzerinde durmaya başladı. Ailesi ve yakınlarını mercek altına alan ekiplerin incelemesinde Erdal Öztürk'ün dini nikahlı eşi S.Y.'nin olaydan kısa süre sonra başka birisiyle evlendirildiğini saptadı. Ekipler ayrıca incelemesinde Erdal Öztürk'ün kaybolmasından kısa süre önce kent merkezinden kırsal mahalleye taşındığını da belirledi.

DİNİ NİKAHLI EŞİNİN AİLESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

Cinayet ihtimali üzerinde duran ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada Öztürk'ün dini nikahlı eşinin ailesi tarafından öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Öztürk'ün eski kayınbabası Hanifi Yılgın, kayınbiraderleri Mehmet Hanifi Yılgın, Orhan Yılgın ve bacanağı olan Resul Yılgın'ı takibe aldı. Ekipler, araştırmasının ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

_55293 (2)

DÖVÜP,YAKIP YERİN 6 METRE DERİNLİĞİNE GÖMÜLÜ BULUNDU!

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulamasında Erdal Öztürk'ü aile içi bir nedenden çıkan tartışmanın ardından arazide dövüp, ardından yakıp yerin 6 metre altına gömdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin bu itirafının ardından Karahöyük Mahallesi'nde gösterilen yerde yaptığı kazı çalışmasında yerin 6 metre derinliğinde yakılmış olan Erdal Öztürk'ün kemik parçalarına ve lastik parçalarına ulaştı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılmaz Büyükerşen hakkında hapis istemi! Yılmaz Büyükerşen hakkında hapis istemi!
MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmen atama başvurularında tarih belli olduMEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmen atama başvurularında tarih belli oldu
Tayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtıTayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
En Çok Okunan Haberler
'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Firari, bakın nerede çıktı

'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Firari, bakın nerede çıktı

Hemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı

Hemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı

Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dakikalar! ''Rol çalma, rol çalma!''

Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dakikalar! ''Rol çalma, rol çalma!''

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.