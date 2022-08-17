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  4. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

17.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Ermiş, seneler önce rol aldığı yapımlarda canlandırdığı rollerle unutulmaz oyunculardan biri oldu. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si, Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü olarak akıllarda kalan Pelin Ermiş, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla takipçilerini şaşırtıyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu dizisinde evin hizmetlisi, Beşir'e aşık Cemile rolüyle seyircilerin belleğine kazınan Pelin Ermiş, son zamanlarda iddialı pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

YATAK ODASI POZU VERDİ

Pelin Ermiş sosyal medya hesabından iddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya başladı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Son olarak yatak odası pozunu paylaştı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve derin yırtmaçlı pozlarıyla da bir hayli konuşulmuştu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Pelin Ermiş'in Instagram'da 101 bin takipçisi bulunuyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

40 yaşındaki isim 2006'da “Şöhret Okulu” isimli dizi ile ekran önüne adım attı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

İşte Ermiş'in birbirinden iddialı pozları!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisi
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