Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten yatak odası pozu!

Aşk-ı Memnu dizisinde evin hizmetlisi, Beşir'e aşık Cemile rolüyle seyircilerin belleğine kazınan Pelin Ermiş, son zamanlarda iddialı pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

YATAK ODASI POZU VERDİ

Pelin Ermiş sosyal medya hesabından iddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya başladı.

Son olarak yatak odası pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve derin yırtmaçlı pozlarıyla da bir hayli konuşulmuştu.

Pelin Ermiş'in Instagram'da 101 bin takipçisi bulunuyor.

40 yaşındaki isim 2006'da “Şöhret Okulu” isimli dizi ile ekran önüne adım attı.

İşte Ermiş'in birbirinden iddialı pozları!





