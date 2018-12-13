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Aşk için kurbağa bacağı yediler!

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SİNEMA TV  | 13.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

Genç oyuncular Çağlar Ertuğrul ile Meriç Aral, 'Yanımda Kal' filminin bir sahnesinde kurbağa bacağı yediler.

Aşk için kurbağa bacağı yediler!

Yanımda Kal filminde genç aşıkları canlandıran Çağlar Ertuğrul ile Meriç Aral, filmdeki bir sahne için kurbağa bacağı yedi! 21 Aralık tarihinde sinemaseverlerle buluşacak olan filmin yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Senaryosu Çağlar Yurt tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Lucky Red Film/Shebnem Aşkın üstleniyor.

Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş’ın rol aldığı 'Yanımda Kal'da işkolik bir iş adamıyla sokak şarkıcısı bir kızın dramatik hikayesi konu ediliyor. Filmin bir sahnesinde kurbağa bacağı yiyen Meriç Aral ve Çağlar Ertuğrul aşk uğruna neler yapılabileceğine dikkat çektikleri bu sahnede oldukça ilginç anlar yaşadılar.

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Daha önce kurbağa bacağı yemediğini belirten Meriç Aral, “Oyunumu desteklemesi adına yemeye karar verdim. Zorlanacağımı tahmin ediyordum çünkü fikri bile açıkçası hiç hoş gelmiyordu. Bir daha yiyeceğimi sanmıyorum; çiğnemeden yuttum diyebilirim. Pek hoşlanmadım. Hele set bittikten ve o akşam eve gittikten sonra düşünüp düşünüp kötü hissettim. Aslında sanırım tadı çok kötü değildi ama kurbağa yemiş olma fikrini uzun süre üstümden atamadım. Elbette sınırlarım vardır ama sınırları zorlamayı seviyorum ve deneyerek öğreniyorum.

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Mesela artık bir daha kurbağa bacağı yemek istemeyeceğimi söyleyebilirim:))) Dediğim gibi biraz tecrübeyle, deneyerek öğreniyorum her şeyi. Dolayısıyla peşinen yapmam dediğim bir şey yok.” dedi.

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Çağlar Ertuğrul ise şunları söyledi: "Sahneden önce Meriç’le beraber çekiniyorduk. Heyecanlıydım çünkü daha önce yemedim ama yeni tatlara her zaman açığım. Bana tadı tavuk kanat gibi geldi. Korktuğum kadar kötü değilmiş tadı. Sahne gereği hoşuma gitmemesi gerekiyordu ama gitti ve iğrenmeyi oynamış oldum. Kesinlikle yapmam diye düşündüğüm sahne şimdilik yok. Sınırlarımı filmin ya da genel hikayenin durumu belirler.” dedi.

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yanımda kal Çağlar Ertuğrul Meriç Aral

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